Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
238 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]12.06.2018 19:21
"Команда у нас прямо скажем - гівно", - російський співак виконав пісню про чемпіонат світу. ВІДЕО
|Сємьон Слєпаков
Російський актор, продюсер і співак Сємьон Слєпаков написав пісню про чемпіонат світу в своїй країні.
У ній шоумен критикує гру футболістів збірної Росії, роботу її тренера та багато іншого.
За добу відео набрало більше 1.5 мільйона переглядів на youtube.
Нагадаємо, що букмекери назвали фаворита Мундіалю.
Раніше в мережі з'явився жахаючий ролик про чемпіонат світу в Росії. ВІДЕО.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій