"Команда у нас прямо скажем - гівно", - російський співак виконав пісню про чемпіонат світу. ВІДЕО

Сємьон Слєпаков

Російський актор, продюсер і співак Сємьон Слєпаков написав пісню про чемпіонат світу в своїй країні.

У ній шоумен критикує гру футболістів збірної Росії, роботу її тренера та багато іншого.

За добу відео набрало більше 1.5 мільйона переглядів на youtube.

Нагадаємо, що букмекери назвали фаворита Мундіалю.

Раніше в мережі з'явився жахаючий ролик про чемпіонат світу в Росії. ВІДЕО.