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27 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]12.06.2018 18:58
Фред пропустив тренування збірної Бразилії
|Фред
Екс-півзахисник Шахтаря, а нині Манчестер Юнайтед, Фред пропустив тренування збірної Бразилії.
Про це повідомив журналіст Густаво Хофман.
Бразильці провели перше тренування в Сочі. Фред пропустив заняття через травму, яку йому завдав Каземіро.
Vai começar o primeiro treino da seleção brasileira em Sochi. Único desfalque no campo é Fred, que ainda se recupera do trauma no tornozelo direito. Atividade aberta para o público e muito calor. #ESPNnaRússia pic.twitter.com/HX4EsoXamt— Gustavo Hofman (@gustavohofman) 12 июня 2018 г.
Нагадаємо, що Фред відновиться до старту Мундіалю.
Раніше повідомлялося, що на тренування збірної Бразилії вибіг уболівальник.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій