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12.06.2018  18:58

Фред пропустив тренування збірної Бразилії

Фред

Екс-півзахисник Шахтаря, а нині Манчестер Юнайтед, Фред пропустив тренування збірної Бразилії.

Про це повідомив журналіст Густаво Хофман.

Бразильці провели перше тренування в Сочі. Фред пропустив заняття через травму, яку йому завдав Каземіро.

Нагадаємо, що Фред відновиться до старту Мундіалю.

Раніше повідомлялося, що на тренування збірної Бразилії вибіг уболівальник.





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