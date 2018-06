Екс-півзахисник Шахтаря, а нині Манчестер Юнайтед, Фред пропустив тренування збірної Бразилії.

Про це повідомив журналіст Густаво Хофман.

Бразильці провели перше тренування в Сочі. Фред пропустив заняття через травму, яку йому завдав Каземіро.

Vai começar o primeiro treino da seleção brasileira em Sochi. Único desfalque no campo é Fred, que ainda se recupera do trauma no tornozelo direito. Atividade aberta para o público e muito calor. #ESPNnaRússia pic.twitter.com/HX4EsoXamt