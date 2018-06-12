Фред пропустив тренування збірної Бразилії

Фред

Екс-півзахисник Шахтаря, а нині Манчестер Юнайтед, Фред пропустив тренування збірної Бразилії.

Про це повідомив журналіст Густаво Хофман.

Бразильці провели перше тренування в Сочі. Фред пропустив заняття через травму, яку йому завдав Каземіро.

Vai começar o primeiro treino da seleção brasileira em Sochi. Único desfalque no campo é Fred, que ainda se recupera do trauma no tornozelo direito. Atividade aberta para o público e muito calor. #ESPNnaRússia pic.twitter.com/HX4EsoXamt — Gustavo Hofman (@gustavohofman) 12 июня 2018 г.

Нагадаємо, що Фред відновиться до старту Мундіалю.

Раніше повідомлялося, що на тренування збірної Бразилії вибіг уболівальник.