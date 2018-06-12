Лідер збірної Франції травмувався на тренуванні. ВІДЕО

Кіліан Мбаппе

19-річний нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе зазнав травми на тренуванні.

Сталося це після зіткнення з Аділем Рамі. Мбаппе ушкодив гомілкостоп.

Ступінь травми наразі невідомий, але гравець не зміг продовжити заняття.

⚽ MONDIAL-2018 : L’attaquant français Kylian #Mbappé quitte prématurément l'entraînement après un choc au niveau de la cheville avec Adil Rami. (ESPN) pic.twitter.com/bsE7hwDmZz — Infos Françaises (@InfosFrancaises) 12 июня 2018 г.

Нагадаємо, що ПСЖ може продати Мбаппе.

Раніше повідомлялося, що Фред травмувався на тренуванні збірної Бразилії. ВІДЕО