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12.06.2018  21:19

Лідер збірної Франції травмувався на тренуванні. ВІДЕО

Кіліан Мбаппе

19-річний нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе зазнав травми на тренуванні.

Сталося це після зіткнення з Аділем Рамі. Мбаппе ушкодив гомілкостоп.

Ступінь травми наразі невідомий, але гравець не зміг продовжити заняття.

Нагадаємо, що ПСЖ може продати Мбаппе.

Раніше повідомлялося, що Фред травмувався на тренуванні збірної Бразилії. ВІДЕО





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