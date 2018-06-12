Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
194 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]12.06.2018 21:19
Лідер збірної Франції травмувався на тренуванні. ВІДЕО
|Кіліан Мбаппе
19-річний нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе зазнав травми на тренуванні.
Сталося це після зіткнення з Аділем Рамі. Мбаппе ушкодив гомілкостоп.
Ступінь травми наразі невідомий, але гравець не зміг продовжити заняття.
⚽ MONDIAL-2018 : L’attaquant français Kylian #Mbappé quitte prématurément l'entraînement après un choc au niveau de la cheville avec Adil Rami. (ESPN) pic.twitter.com/bsE7hwDmZz— Infos Françaises (@InfosFrancaises) 12 июня 2018 г.
Нагадаємо, що ПСЖ може продати Мбаппе.
Раніше повідомлялося, що Фред травмувався на тренуванні збірної Бразилії. ВІДЕО
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Шеф-редактор: Дмитро Копій