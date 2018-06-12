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12.06.2018  22:20

Мбаппе розповів про серйозність своєї травми

Кіліан Мбаппе

Травма нападника збірної Франції Кіліана Мбаппе виявилася несерйозною.

Про це футболіст написав у своєму твіттер-аккаунті.

"Зі мною все в порядку, це просто забій, тому нічого серйозного. Дякую за ваші повідомлення. І залиште в спокої мого друга Аділя Рамі, це було ненавмисно", - написав Мбаппе.

Нагадаємо, що Мбаппе познущався над захистом росіян та забив між ніг голкіперу. ВІДЕО.





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