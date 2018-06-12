Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
106 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]12.06.2018 22:20
Мбаппе розповів про серйозність своєї травми
|Кіліан Мбаппе
Травма нападника збірної Франції Кіліана Мбаппе виявилася несерйозною.
Про це футболіст написав у своєму твіттер-аккаунті.
"Зі мною все в порядку, це просто забій, тому нічого серйозного. Дякую за ваші повідомлення. І залиште в спокої мого друга Аділя Рамі, це було ненавмисно", - написав Мбаппе.
Je vais bien, c’est juste un coup donc ce n’est pas grave mais merci pour vos messages 😜— Kylian Mbappé (@KMbappe) 12 июня 2018 г.
PS: Et laissez mon ami @Rami13officiel c’était pas méchant 😘 pic.twitter.com/sygabBFXSd
Нагадаємо, що Мбаппе познущався над захистом росіян та забив між ніг голкіперу. ВІДЕО.
Читай також
Останні публікації
12.06.2018 - Вячеслав Твердохліб
ЧС-2018
ЧС-2018
Неймовірна Бразилія та перший в історії Мундіаль для України. ФОТО. ВІДЕО
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій