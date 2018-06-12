Мбаппе розповів про серйозність своєї травми

Кіліан Мбаппе

Травма нападника збірної Франції Кіліана Мбаппе виявилася несерйозною.

Про це футболіст написав у своєму твіттер-аккаунті.

"Зі мною все в порядку, це просто забій, тому нічого серйозного. Дякую за ваші повідомлення. І залиште в спокої мого друга Аділя Рамі, це було ненавмисно", - написав Мбаппе.

Je vais bien, c’est juste un coup donc ce n’est pas grave mais merci pour vos messages 😜



PS: Et laissez mon ami @Rami13officiel c’était pas méchant 😘 pic.twitter.com/sygabBFXSd — Kylian Mbappé (@KMbappe) 12 июня 2018 г.

Нагадаємо, що Мбаппе познущався над захистом росіян та забив між ніг голкіперу. ВІДЕО.