Усі заявки збірних на чемпіонат світу

14 червня стартує 21-й чемпіонат світу, який відбудеться у Росії.

Матчі групового турніру триватимуть аж до 28-го числа першого літнього місяця, а першість завершиться фінальним поєдинком 15 липня.

У турнірі, як відомо, візьме участь 32 команди.

Зазначимо, що у заявці кожної команди, згідно із регламентом, має бути 23 футболіста.

Група А

Росія, Саудівська Аравія, Єгипет, Уругвай

Росія

Воротарі: Ігорь Акінфєєв (ЦСКА), Владімір Габулов ( Брюгге, Бельгія), Андрій Луньов ( Зеніт);

захисники: Владімір Гранат, Фьодор Кудряшов (обидва - Рубін), Сергєй Ігнашевіч, Маріу Фернандес (обидва - ЦСКА), Ілья Кутєпов (Спартак), Андрєй Сємьонов (Ахмат), Ігорь Смольніков (Зеніт).

півзахисники: Юрій Газінскій (Краснодар), Алєксандр Головін, Алан Дзагоєв (обидва - ЦСКА), Алєксандр Єрохін, Далєр Кузяєв, Юрій Жирков (Зеніт), Роман Зобнін, Алєксандр Самєдов (обидва - Спартак), Антон Міранчук (Локомотив), Дєніс Чєришев ( Вільярреал, Іспанія).

нападники: Артьом Дзюба (Арсенал), Алєксєй Міранчук (Локомотив), Фьодор Смолов (Краснодар).

Головний тренер: Станіслав Чєрчєсов.

Саудівська Аравія

Воротарі: Мохаммед Аль-Овайс (Аль-Ахлі), Яссер Аль-Мосайлем (Аль-Ахлі), Абдуллах Аль-Муайуф (Аль-Хіляль);

захисники: Осама Хавсаві, Ясір Аль-Шахрані, Мохаммед Аль-Бурайк, Алі Аль-Болеахі (всі - Аль-Хіляль), Мансур Аль-Харбі, Мотаз Хавсаві (обидва - Аль-Ахлі), Омар Хавсаві (Аль-Наср);

півзахисники: Салман Аль-Фарадж, Абдуллах Атиф, Абдулмалек Аль-Хаібрі (Аль-Хіляль), Салем Аль-Давсарі (Вільярреал, Іспанія), Хаттан Бахебрі, Хуссейн Аль-Могаве, Абдулла Аль-Хайбар, Мохамед Кану (Аль- Шабаб), Яхья Аль-Шехрі (Леганес, Іспанія), Тайсир Аль-Джассім (Аль-Ахлі);

нападники: Моханнад Ассрі (Аль-Ахлі), Мохаммед Аль-Сахлаві (Аль-Наср), Фахад Аль-Мувалад (Леванте, Іспанія).

Головний тренер: Хуан Антоніо Піцці.

Єгипет

Воротарі: Ессам Ель-Хадарі ( Аль-Таавун, Саудівська Аравія), Мохамед Ель-Шенаві (Аль-Ахлі), Шериф Екрамі (Аль-Ахлі);

захисники: Ахмед Фатхі, Самір Саад, Айман Ашраф (всі - Аль-Ахлі), Махмуд Хамді ( Замалек), Мохамед Абдель-Шафі (Аль-Фатах, Саудівська Аравія), Ахмед Хегазі, Алі Габр (обидва - Вест Бромвіч, Англія), Ахмед Аль-Мухаммад (Астон Вілла, Англія), Омар Габер (Лос-Анджелес, США);

півзахисники: Тарек Хамед (Замалек), Абдельразек Шікабала (Аль-Ріяд), Сем Морсі (Віган, Англія), Мохамед Ель-Ненні (Арсенал, Англія), Махмуд Кахраба (Іттіхад, Саудівська Аравія), Рамадан Собхі (Сток Сіті, Англія), Махмуд Хассан Трезеге (Касимпаша, Туреччина), Амр Варда (Атромітос, Греція), Абдалла Саїд (КуПС, Фінляндія);

нападники: Марван Мохсен (Аль-Ахлі), Мохамед Салах (Ліверпуль, Англія).

головний тренер: Ектор Купер;

Уругвай

Воротарі: Фернандо Муслера (Галатасарай, Туреччина), Мартін Сільва ( Васку да Гама, Бразилія), Мартін Кампанья (Індепендьєнте, Аргентина).

захисники: Дієго Годін, Хосе Марія Хіменес (обидва - Атлетико, Іспанія), Себастьян Коатес (Спортинг, Португалія), Максі Перейра (Порту, Португалія), Гастон Сільва (Індепендьєнте, Аргентина), Мартін Касерес (Лаціо, Італія), Гільєрмо Варела (Пеньяроль);

півзахисники: Наітан Нандес (Бока Хуніорс, Аргентина), Лукас Торрейра (Сампдорія, Італія), Матіас Весіно (Інтер, Італія), Родріго Бентанкур (Ювентус, Італія), Карлос Санчес, Хонатан Урретавіскайя (обидва - Монтеррей, Мексика), Джорджіан Де Арраскаета (Крузейро, Бразилія), Дієго Лаксальт (Дженоа, Італія), Крістіан Родрігес (Пеньяроль);

нападники: Крістіан Стуані (Жирона, Іспанія), Максі Гомес (Сельта, Іспанія), Едінсон Кавані (ПСЖ, Франція), Луїс Суарес (Барселона, Іспанія).

головний тренер: Оскар Табарес;

Група В

Португалія, Іспанія, Марокко, Іран

Португалія

Воротарі: Руй Патрісіу (Спортинг), Бету (Гездепе, Туреччина), Антоні Лопеш (Ліон, Франція);

захисники: Бруну Алвеш (Рейнджерс, Шотландія), Пепе ( Бешикташ, Туреччина), Жозе Фонті (Далянь Іфань, Китай), Седрік Суаріш (Саутгемптон, Англія), Рафаел Геррейро (Боруссія Д, Німеччина), Рікарду Перейра (Лестер, Англія), Руй Маріу (Наполі, Італія), Рубен Діаш (Бенфіка);

півзахисники: Моутінью (Монако, Франція), Вілліам Карвалью (Спортинг), Жоау Маріу (Вест Гем, Англія), Бернарду Сільва (Манчестер Сіті, Англія), Адріен Сілва (Лестер, Англія ), Мануел Фернандеш (Локомотив, Росія), Бруну Фернандеш (Спортинг);

нападники: Криштіану Роналду (Реал, Іспанія), Рікарду Куарежма (Бешикташ, Туреччина), Андре Сільва (Мілан, Італія), Желсон Мартінш (Спортинг), Гонсалу Гедеш (Валенсія, Іспанія).

головний тренер: Фернанду Сантуш;

Іспанія

воротарі: Давід Де Хеа (Манчестер Юнайтед, Англія), Пепе Рейна (Наполі, Італія), Кепа Аррісабалага ( Атлетик);

захисники: Серхіо Рамос, Даніель Карвахаль, Начо (усі - Реал), Жерар Піке, Жорді Альба (обидва - Барселона), Начо Монреаль (Арсенал, Англія), Сесар Аспілікуета (Челсі, Англія), Альваро Одріосола (Реал Сосьєдад);

півзахисники: Андрес Іньєста, Серхіо Бускетс (обидва - Барселона), Давід Сільва (Манчестер Сіті, Англія), Коке, Сауль Ньїгес (обидва - Атлетико), Іско, Марко Асенсіо (обидва - Реал); Тіагу Алькантара (Баварія, Німеччина);

нападники: Діегу Коста (Атлетико), Яго Аспас (Сельта), Лукас Васкес (Реал), Родріго Морено (Валенсія).

головний тренер: Фернандо Йєрро;

Марокко

воротарі: Мохамед Мунір (Нумансія, Іспанія), Яссін Буну (Жирона, Іспанія), Ахмед Реда Тагнауті (Танжер);

захисники: Мехді Бенатіа (Ювентус, Італія), Набіль Дірар (Фенербахче, Туреччина), Мануел да Кошта (Істамбул ББ, Туреччина), Ромен Саісс (Вулверхемптон, Англія), Хамза Мендільйо (Лілль, Франція), Бадр Бенун (Раджа), Ашраф Хакимі (Реал, Іспанія);

півзахисники: Мубарак Буссуфа (Аль-Джазіра, ОАЕ), Карім Ель-Ахмаді (Феєнорд, Нідерланди), Юнес Беланда (Галатасарай, Туреччина), Нордін Амрабат (Леганес, Іспанія); Файкаль Фажр (Хетафе, Іспанія), Мехді Карсела-Гонсалес (Стандард, Бельгія), Хакім Зієш (Аякс, Голландія), Юссеф Аїт Беннасер (Кан, Франція), Софьян Амрабат (Феєнорд, Нідерланди), Амін Харіт (Шальке, Німеччина);

нападники: Азіз Буаддуз (Малатьяспор, Туреччина), Халід Бутаїб (Санкт-Паулі, Німеччина), Айюб Ель-Каабі (Беркан).

головний тренер: Ерве Ренар;

Іран

Воротарі: Аліреза Бейраванд (Персеполіс), Рашид Мазахері (Зоб Ахан), Амір Абедзаде (Марітіму, Португалія).

захисники: Ехсан Ехсан Хаджсафі (Олімпіакос, Греція), Рузбех Чешме, Педжман Монтазері, Маджид Хоссейні (усі - Естегляль), Мілад Мохаммаді (Ахмат, Росія), Мортеза Пурліганджі (Аль-Садд, Катар) , Мохаммед Реза Ханзаде (Падіде), Рамін Резаеян (Остенде, Бельгія).

півзахисники: Мехді Торабі (Сайпа, Іран), Саїд Еззатоллахі (Амкар, Росія), Масуд Шоджаї (АЕК, Греція), Омід Ебрахімі (Естегляль), Вахід Амірі (Персеполіс).

нападники: Карім Ансаріфард (Олімпіакос, Греція), Саман Годдос (Естерсунд, Швеція), Реза Гучаннежад (Херенвен, Нідерланди), Мехді Таремі (Аль-Гарафа, Катар), Аліреза Джаханбакш (АЗ, Нідерланди), Сердар Азмун ( Рубін, Росія), Ашкан Дежаґа (Ноттінгем Форест, Англія).

головний тренер: Карлуш Кейрош;

Група С

Франція, Австралія, Перу, Данія

Франція

Воротарі: Юго Ллоріс (Тоттенгем, Англія), Стів Манданда (Марсель), Альфонс Ареола (ПСЖ);

захисники: Рафаель Варан (Реал, Іспанія), Аділь Рамі (Марсель), Джибріль Сідібе (Монако), Самюель Юмтіті (Барселона, Іспанія), Бенжамен Менді (Манчестер Сіті, Англія), Бенжамен Павар (Штутгарт, Німеччина), Люка Ернандез (Атлетико, Іспанія), Преснель Кімпембе (ПСЖ);

півзахисники: Блез Матюїді: (Ювентус, Італія), Поль Погба (Манчестер Юнайтед, Англія), Н`Голо Канте (Челсі, Англія), Тома Лемар (Монако), Корантен Толіссо (Баварія, Німеччина), Стівен Н`Зонзі (Севілья, Іспанія);

нападники: Олів'є Жиру (Челсі, Англія), Антуан Грізманн (Атлетико, Іспанія), Кілліан Мбаппе ( ПСЖ), Усман Дембеле (Барселона, Іспанія), Набіл Фекір (Ліон), Флоріан Товен (Марсель).

Головний тренер: Дідьє Дешам;

Австралія

воротарі: Метью Райан (Брайтон, Англія), Бред Джоунс (Феєнорд, Нідерланди), Денні Вукович (Генк, Бельгія);

захисники: Трент Сейнсбері (Грассхопперс, Швейцарія), Азіз Бехіч (Бурсаспор, Туреччина), Мілош Дегенек (Йокогама, Японія), Джош Рісдон (Вестерн Сідней), Меттью Юрман (Сувон Сансунг, Корея ), Джеймс Мередіт (Міллуолл, Англія);

півзахисники: Мілі Єдинак ​​(Астон Вілла, Англія), Марк Мілліган (Аль-Ахлі, Саудівська Аравія), Том Рогич (Селтік, Шотландія), Массімо Луонго (КПР, Англія), Аарон Муй (Гаддерсфілд, Англія), Джексон Ірвайн (Галл, Англія), Дімітрі Петратос (Ньюкасл Джетс), Даніель Арзані (Мельбурн Сіті);

нападники: Тім Кейгілл (Міллуолл, Англія), Роббі Крус (Бохум, Німеччина), Меттью Лекі (Герта, Німеччина), Томі Юрич (Люцерн, Швейцарія), Джеймі Макларен (Гайберніан, Шотландія ), Ендрю Наббут (Урава Ред Даймондз, Японія).

Головний тренер: Берт ван Марвейк.

Перу

Воротарі: Педро Гальєсе (Веракрус, Мексика), Карлос Каседа (Депортіво Мунісіпаль), Хосе Карвальо (УТК);

захисники: Луїс Адвінкула (Лобос, Мексика), Альдо Корсо (Універсітаріо), Мігель Трауко (Фламенго, Бразилія), Крістіан Рамос (Веракрус, Мексика), Альберто Родрігес (Спортинг Кристаль), Мігель Араухо (Альянсу), Нільсон Лойола (Мельгар), Андерсон Сантамарія (Пуебла, Мексика);

півзахисники: Педро Акіно (Лобос, Мексика), Вільдер Картахена (Веракрус, Мексика), Крістіан Куева (Сан-Паулу, Бразилія), Едісон Флорес (Ольборг, Данія), Паоло Уртадо (Віторія Гімарайнш, Португалія), Ренато Тапія (Феєнорд, Нідерланди), Йосімар Йотуні (Орландо Сіті, США);

нападники: Паоло Герреро (Фламенго, Бразилія), Енді Поло (Портленд Тімберс, США), Андре Каррільйо (Вотфорд, Англія), Рауль Руідіас (Морелія, Мексика), Джефферсон Фарфан (Локомотив, Росія).

головний тренер: Рікардо Гарека;

Данія

Воротарі: Каспер Шмайхель (Лестер, Англія), Фредерік Реннов (Брондбю), Йонас Лесслі (Гаддерсфілд, Англія);

захисники: Симон К'єр (Севілья, Іспанія), Яннік Вестергорд (Боруссія, М, Німеччина), Андреас Крістенсен (Челсі, Англія), Матіас Йергенсен Занка (Хаддерсфілд, Англія), Йенс Стрюгер Ларсен (Удінезе, Італія), Генрік Далсгор (Брентфорд, Англія), Йонас Кнудсен (Іпсвіч, Англія);

півзахисники: Вільям Квіст (Копенгаген), Крістіан Еріксен ( Тоттенгем, Англія), Мікаель Крун-Делі (Депортиво,, Іспанія), Лассе Шене (Аякс, Нідерланди), Томас Ділейні (Вердер, Німеччина), Віктор Фішер (Копенгаген), Піоне Систо (Сельта, Іспанія), Лукас Лерагер (Бордо, Франція);

нападники: Ніколай Йергенсен (Феєнорд, Нідерланди), Юссуф Поульсен (Лейпциг, Німеччина), Мартін Брейтвейт (Бордо, Франція), Андреас Корнеліус (Аталанта, Італія), Каспер Дольберг (Аякс, Нідерланди).

Головний тренер: Оге Герейде.

Група D

Аргентина, Ісландія, Хорватія, Нігерія

Аргентина

Воротарі: Серхіо Ромеро (Манчестер Юнайтед, Англія), Франко Армані (Рівер Плейт), Віллі Кабальєро (Челсі, Англія).

захисники: Крістіан Ансальді (Торіно, Італія), Маркос Рохо (Манчестер Юнайтед, Англія), Маркос Акунья (Спортинг, Португалія), Ніколас Тальяфіко (Аякс, Нідерланди), Габріель Меркадо (Севілья, Іспанія), Ніколас Отаменді (Манчестер Сіті, Англія, Федеріко Фасіо (Рома, Італія).

півзахисники: Хав'єр Маскерано (Хебей Чайна Форчун, Китай), Евер Банега (Севілья, Іспанія), Лукас Білья (Мілан, Італія), Едуардо Сальвіо (Бенфіка, Португалія), Крістіан Павон (Бока Хуніорс) , Максиміліано Меза (Індепендьєнте"), Анхель ді Марія (ПСЖ, Франція), Мануель Лансіні (Вест Гем, Англія), Джовані ло Чельсо (ПСЖ, Франція).

нападники: Ліонель Мессі (Барселона, Іспанія), Пауло Дибала (Ювентус, Італія), Серхіо Агуеро (Манчестер Сіті, Англія), Гонсало Ігуаїн (Ювентус, Італія).

головний тренер: Хорхе Сампаолі;

Ісландія

Воротарі: Ганнес Тоур Галльдоурссон (Рандерс, Данія), Фредерік Шрам ( Роскільде, Данія), Рунар Алекс Рунарссон (Норшелланн, Данія);

захисники: Біркір Сайварссон (Валюр), Рагнар Сігурдссон, Сверрир Інгасон (обидва - Ростов, Росія), Карі Ауднасон (Вікінгур), Арі Фрейр Скуласон (Локерен, Бельгія), Гердур Магнуссон (Бристоль Сіті, Англія), Голмар Еюйольфссон (Левскі, Болгарія), Самуель Фрідйонссон (Волеренга, Норвегія);

півзахисники: Арон Гюннарссон (Кардіфф Сіті, Вельс), Йоган Гвюдмундссон (Бернлі, Англія), Біркір Б'ярнасон (Астон Вілла, Англія), Еміль Галльфредссон (Удінезе, Італія), Гільфі Сігурдссон (Евертон, Англія), Рюрик Гісласон (Зандхаузен, Німеччина), Олафур Скуласон (Карабюкспор, Туреччина), Арнор Траустасон (Мальме, Швеція);

нападники: Альфред Фіннбогасон (Аугсбург, Німеччина), Йоун Даді Бедварссон (Редінг, Англія), Бйорн Сігурдарсон (Ростов, Росія), Альберт Гвюдмундссон (ПСВ, Нідерланди).

головний тренер: Геймір Галльгрімссон;

Хорватія

воротарі: Даніель Субашич (Монако, Франція), Ловре Калинич (Гент, Бельгія), Домінік Лівакович (Динамо Загреб);

захисники: Ведран Чорлука ( "Локомотив, Росія), Домагой Віда (Бешикташ, Туреччина), Іван Стрінич (Сампдорія, Італія), Деян Ловрен (Ліверпуль, Англія), Шім'ї Врсалько (Атлетіко, Іспанія), Йосип Пиварич (Динамо Київ, Україна), Тін Едвай (Байєр, Німеччина), Дуе Чалета-Цар (Зальцбург, Австрія);

півзахисники: Лука Модрич, Матео Ковачич (обидва - Реал, Іспанія), Іван Ракітич (Барселона, Іспанія), Мілан Бадель (Фіорентина, Італія), Марсело Брозович (Інтер, Італія), Філіп Брадарич (Рієка);

нападники: Маріо Манджукич (Ювентус, Італія), Іван Перішич (Інтер, Італія), Нікола Калинич (Мілан, Італія), Андрій Крамарич (Гоффенхайм, Німеччина), Марко Пьяца (Шальке, Німеччина ), Анте Ребич (Айнтрахт Франкфурт, Німеччина).

головний тренер: Златко Даліч.

Нігерія

Воротарі: Ензенва Ікечукву (Еньїмба), Френсіс Узохо (Депортиво, Іспанія), Даніель Акпейі (Чіппі Юнайтед, ПАР);

захисники: Абдуллахі Шеку (Бурсаспор, Туреччина), Тайрон Ебьюехі (Ден Гаг, Нідерланди), Елдерсон Ечіджіле (Серкль Брюгге, Бельгія), Браян Ідову (Амкар, Росія), Чідозьє Авазьєм (Нант), Вільям Троост-Еконг (Бурсаспор, Туреччина), Леон Балогун (Майнц, Німеччина), Кеннет Омеруо (Касимпаша, Туреччина).

півзахисники: Джон Обі Мікел (Тяньцзинь Теда, Китай), Огенйі Оназі (Трабзонспор, Туреччина), Вілфрід Ндіді (Лестер, Англія), Огхенекаро Етебо (Лас-Пальмас), Джон Огу (Хапоель Б-Ш, Ізраїль), Джоел Обі (Торіно, Італія).

нападники: Ахмед Муса, Келечі Іхеаначо (обидва - Лестер, Англія), Одіон Ігало (Чанчунь Ятай, Китай), Алекс Івобі (Арсенал, Англія), Віктор Мозес (Челсі), Симеон Нванкво (Кротоне).

головний тренер: Гернот Рор;

Група Е

Бразилія, Швейцарія, Коста-Рика, Сербія

Воротарі: Аліссон (Рома, Італія), Едерсон (Манчестер Сіті, Англія), Кассіу (Корінтіанс).

захисники: Данілу (Манчестер Сіті, Англія), Фагнер (Корінтіанс), Марселу (Реал, Іспанія), Філіпе Луїс (Атлетіко, Іспанія), Тіагу Сілва, Маркіньюс (обидва - ПСЖ, Франція ), Міранда (Інтер, Італія), Педру Жеромель (Греміо).

півзахисники: Каземіру ("Реал, Іспанія), Фернандінью (Манчестер Сіті, Англія), Паулінью, Філіппе Коутіньо (обидва - Барселона, Іспанія), Фред (Шахтар, Україна), Ренату Аугусту (Бейцзін Гоань, Китай), Вілліан (Челсі, Англія);

нападники: Дуглас Коста (Ювентус, Італія), Неймар (ПСЖ, Франція), Тайсон (Шахтар, Україна), Габріел Жезус (Манчестер Сіті, Англія), Роберту Фірміну (Ліверпуль, Англія);

головний тренер: Тіте.

Швейцарія

Воротарі - Роман Бюркі (Боруссія Д, Німеччина), Івон-Ландрі Мвого (Лейпциг, Німеччина), Янн Зоммер (Боруссія М, Німеччина);

захисники - Мануель Аканджі (Боруссія Д, Німеччина), Йоан Джуру (Антальяспор, Туреччина), Ніко Ельведі (Боруссія М, Німеччина), Міхаель Ланг (Базель), Штефан Ліхтштайнер (Ювентус, Італія ), Жак-Франсуа Мубандже (Тулуза, Франція), Рікардо Родрігес (Мілан, Італія), Фабіан Шер (Депортиво, Іспанія);

півзахисники - Валон Бехрамі (Удінезе, Італія), Блерім Джемаа (Болонья, Італія), Желсон Фернандес (Айнтрахт, Німеччина), Ремо Фройлер (Аталанта, Італія), Джердан Шачірі (Сток Сіті, Англія), Граніт Джака (Арсенал, Англія), Стівен Цубер (Гоффенгайм, Німеччина), Денис Закарія (Боруссія М, Німеччина);

нападники - Йосип Дрмич (Боруссія М, Німеччина), Брель Емболо (Шальке, Німеччина), Маріо Гавранович (Динамо Зг, Хорватія), Харіс Сеферович (Бенфіка, Португалія).

головний тренер: Владімір Петкович.

Коста-Рика

Воротарі: Кейлор Навас (Реал, Іспанія), Патрік Пембертон (Алахуеленсе), Леонель Морейра (Ередіано);

захисники: Джонні Акоста (Ріонегро Агільяс, Колумбія), Джанкарло Гонсалес (Болонья, Італія), Крістіан Гамбоа (Селтік, Шотландія), Брайан Ов'єдо (Сандерленд, Англія), Оскар Дуарте (Еспаньол, Іспанія), Франсиско Кальво ( Міннесота, США), Кендалл Уостон (Ванкувер, Канада), Рональд Маттаріта (Нью-Йорк Сіті, США), Ян Сміт (Норчоппінг, Швеція);

півзахисники: Сельсо Борхес (Депортиво, Іспанія), Крістіан Боланьос (Сапрісса), Рендалл Асофейфа (Ередіано), Єльцин Техеда (Лозанна, Швейцарія), Давід Гусман (Портленд, США), Родні Уоллас (Нью-Йорк Сіті, США), Даніель Коліндрес (Сапрісса);

нападники: Брайан Руїс (Спортинг, Португалія), Джоел Кемпбелл (Бетіс, Іспанія), Маркос Уренья (Лос-Анджелес, США), Хоан Венегас (Сапрісса).

головний тренер: Оскар Рамірес;

Сербія

Воротарі: Володимир Стойкович (Партизан), Предраг Райкович (Маккабі Тель-Авів, Ізраїль), Марко Дмитрович (Ейбар, Іспанія).

захисники: Александр Коларов (Рома, Італія), Антоніо Рукавіна (Вільярреал), Мілан Родич (Црвена Звезда), Браніслав Іванович (Зеніт), Урош Спаїч (Краснодар), Мілош Велькович (Вердер, Німеччина) , Душко Тошич (Бешикташ), Нікола Міленкович (Фіорентина);

півзахисники: Неманья Матич (Манчестер Юнайтед), Лука Мілівоєвич (Фіорентина), Марко Груїч (Кардіфф Сіті), Душан Тадич (Саутгемптон, Англія), Андрія Живкович (Бенфіка), Філіп Костич (Гамбург), Неманья Радонич (Црвена Звезда), Сергей Мілінкович-Савич (Лаціо), Адам Льяїч (Торіно).

нападники: Александр Мітрович (Фулгем), Александар Прійович ( ПАОК), Лука Йович (Айнтрахт);

головний тренер: Младен Крстаїч.

Група F

Німеччина, Мексика, Швеція, Корея

Німеччина

Воротарі: Мануель Нойер (Баварія), Кевін Трапп (ПСЖ, Франція), Марк-Андре тер Штеген (Барселона, Іспанія);

захисники: Джером Боатенг, Матс Хуммельс, Джошуа Кіммі, Ніклас Зюле (всі - "Баварія"), Маттіас Гинтер ( "Боруссія" М), Йонас Хектор ( "Кельн"), Марвін Платтенхардт ( "Герта"), Антоніо Рюдігер ( " Челсі ", Англія);

півзахисники: Юліан Брандт ( "Байєр"), Юліан Дракслер ( "ПСЖ", Франція), Леон Горецький ( "Шальке"), Ілкай Гюндоган ( "Манчестер Сіті", Англія), Самі Хедіра ( "Ювентус", Італія), Марко Ройс ( "Боруссія", Д), Тоні Кроос (Реал, Іспанія), Месут Озіл (Арсенал, Англія), Себастьян Руді (Баварія);

нападники: Маріо Гомес (Штутгарт), Тімо Вернер (Лейпциг), Томас Мюллер (Баварія).

головний тренер: Йоахім Льов;

Мексика

головний тренер: Хуан Карлос Осоріо;

воротарі: Гільєрмо Очоа ( "Стандард", Бельгія), Хосе Корона ( "Крус Асуль"), Альфредо Талавера ( "Толука");

захисники: Карлос Сальседо ( "Айнтрахт" Ф, Німеччина), Дієго Рейес ( "Порту", Португалія), Ектор Морено ( "Реал Сосьєдад", Іспанія), Уго Айяла ( "Тигрес"), Едсон Альварес ( "Америка"), Хесус Гальярдо ( "Пумас"), Мігель Лаюн ( "Севілья", Іспанія);

півзахисники: Рафаель Маркес (без клубу), Ектор Еррера ( "Порту", Португалія), Джонатан дос Сантос, Джованні дос Сантос (обидва - "Лос-Анджелес Гелаксі", MLS), Андрес Гуардадо ( "Бетіс", Іспанія),) , Марко Фабіан ( "Айнтрахт" Ф, Німеччина);

нападники: Хав'єр Ернандес ( "Вест Хем", Англія), Рауль Хіменес ( "Бенфіка", Португалія), Орібе Перальта ( "Америка"), Хесус Корона ( "Порту", Португалія), Карлос Вела (ФК "Лос-Анджелес" , MLS), Хав'єр Акіно, Ірвінг Лосано (ПСВ, Голландія).

Швеція

головний тренер: Янне Андерссон;

воротарі: Робін Ольсен ( "Копенгаген", Данія), Карл Йохан Йонссон ( "Генгам", Франція), Крістофер Нордфельдт ( "Суонсі", Уельс);

захисники: Мікаель Лустіг ( "Селтік", Шотландія), Віктор Лінделеф ( "Манчестер Юнайтед", Англія), Андреас Гранквіст ( "Краснодар", Росія), Людвіг Аугустінссон ( "Вердер", Німеччина), Еміль Крафт, Філіп Хеландер (обидва - "Болонья", Італія), Понтус Янссон ( "Лідс", Англія), Мартін Ольссон ( "Суонсі", Уельс);

півзахисники: Еміль Форсберг ( "Лейпциг", Німеччина), Віктор Классон ( "Краснодар", Росія), Албіна Екдаль ( "Гамбург", Німеччина), Себастьян Ларссон ( "Халл", Англія), Джиммі Дурмаз ( "Тулуза", Франція ), Маркус Роден ( "Кротоні", Італія), Оскар Хільємарк ( "Дженоа", Італія), Густав Свенссон ( "Сіетл", США);

нападники: Ола Тойвонен ( "Тулуза", Франція), Маркус Берг ( "Аль-Айн", ОАЕ), Йон Гвідетті ( "Алавес", Іспанія), Ісаак Кісі Телін ( "Васланд-Беверен", Бельгія).

Корея

головний тренер: Сін Тхе Ен;

воротарі: Кім Син Гю ( "Віссел Кобе", Японія), Кім Чжин Хен ( "Сересо Осака", Японія), Чо Хюн У ( "Тегу");

захисники: Кім Ен Гвон ( "Гуанчжоу Евергранд", Китай), Чан Хен Су ( "Токіо", Японія), Пак Чу Хо ( "Ульсан Хенде"), Лі Ен ( "Чонбук Моторс"), Ко Е Хан ( "Сеул "), Кім мін У, Хон Чул (обидва -" Санджу Санму "), Юн Ен Сон (" Соннам "), Про Бан Сук (" Чеджу Юнайтед "), Чон Син Хен (" Саган Тосу ", Японія);

півзахисники: Кі Сон Ен ( "Суонсі", Уельс), Ку Джа Чхоль ( "Аугсбург", Німеччина), Лі Дже Сон ( "Чонбук"), Чон У Ен ( "Віссел Кобе", Японія), Чу Се Джон (Асан Мугунхуа), Лі Син У (Верона, Італія), Мун Сон мін (Інчхон Юнайтед);

нападники: Кім Син Ук (Чонбук), Сон Хин Мін (Тоттенгем, Англія), Хван Хі Чхан (Зальбург, Австрія).

Група G

Бельгія, Панама, Туніс, Англія

Бельгія

Воротарі: Тібо Куртуа ( "Челсі", Англія), Сімон Міньйоле ( "Ліверпуль", Англія), Кун Кастелс ( "Вольфсбург", Німеччина);

захисники: Тобі Алдервейрелд ( "Тоттенхем", Англія), Дедрік Боята ( "Селтік", Шотландія), Венсан Компані ( "Манчестер Сіті", Англія), Тома Меньє ( "ПСЖ", Франція), Томас Фермален ( "Барселона", Іспанія), Ян Фертонген ( "Тоттенхем", Англія);

півзахисники: Яннік Феррейра-Карраско ( "Далянь Іфань", Китай), Насер Шадлі ( "Вест Бромвіч", Англія), Кевін де Брейне ( "Манчестер Сіті", Англія), Муса Дембеле ( "Тоттенхем", Англія), Леандер Дендонкер ( "Андерлехт"), Маруан Феллаїні ( "Манчестер Юнайтед", Англія), Торган Азар ( "Боруссія" М, Німеччина), Аднан Янузай ( "Реал Сосьєдад", Іспанія), Юрі Тілеманс ( "Монако", Франція), Аксель Вітсель ( "Тяньцзінь Цюаньцзянь", Китай);

нападники: Міші Батшуайі ( "Боруссія" Д, Німеччина), Ромелу Лукаку ( "Манчестер Юнайтед", Англія), Дріс Мертенс ( "Наполі", Італія), Еден Азар ( "Челсі", Англія).

Головний тренер: Роберто Мартінес.

Панама

Воротарі: Хосе Кальдерон ( "Чоррільо"), Хайме Пенедо ( "Динамо" Бх, Румунія), Алекс Родрігес ( "Сан-Франсиско").

захисники: Адольфо Мачадо ( "Х'юстон Динамо", США), Фідель Ескобар, Мікаель Мурільо (обидва - "Нью-Йорк Ред Буллз", США), Феліпе Балою ( "мунисипаль", Гватемала), Роман Торрес ( "Сіетл Сондерс", США), Ерік Девіс (ДАК, Словаччина), Луїс Овалье ( "Олімпія", Гондурас), Харольд Каммінгс ( "Сан-Хосе", США).

півзахисники: Габріель Гомес ( "Букараманга", Колумбія), Анібаль Годой ( "Сан-Хосе", США), Альберто Кинтеро ( "Універсітаріо", Перу), Армандо Купер ( "Універсідад де Чилі", Чилі), Хосе Луїс Родрігес ( "Гент", Бельгія), Валентин Піментель ( "Пласа Амадор"), Едгар Барсенас ( "Кафеталерос", Мексика).

нападники: Блас Перес ( "мунисипаль", Гватемала), Луїс Техада ( "Спорт Бойс", Перу), Габріель Торрес ( "Уачіпато", Чилі), Абдіель Арройо ( "Алахуеленсе", Коста-Ріка), Ісмаель Діас ( "Депортіво ", Іспанія).

головний тренер: Ернан Гомес

Туніс

Воротарі: Аймен Матлуті ( "Аль-Батин", Саудівська Аравія), Фарук Бен Мустафа ( "Аль-Шабаб", Саудівська Аравія), Муез Ассен ( "Шатору", Франція)

захисники: Хамді Наггез ( "Замалек", Єгипет), Ділан броні ( "Гент", Бельгія), Рамі біду ( "Сетиф"), Йоан Беналуан ( "Лестер", Англія), С'яма Бен Юссеф ( "Касимпаша", Туреччина) , Яссін Мериа ( "Сфакс"), Уссама Хаддад ( "Діжон", Франція), Алі Маалула ( "Аль-Ахлі", Єгипет);

півзахисники: Ай Скіра ( "Монпельє", Франція), Мохамед Бен Амор ( "Аль-Ахлі", Саудівська Аравія), Гайл Шалаєв ( "Есперанс"), Ферджані Сассо ( "Аль-Наср", Саудівська Аравія), Ахмед Халіл ( "Клуб Афрікен"), Саїф-Едін Кауі ( "Труа", Франція);

нападники: Фахреддіна Бен Юссеф ( "Аль-Иттифак", Саудівська Аравія), Вахби Хазрі ( "Ренн", Франція), Аніс Бадрі ( "Есперанс"), Басс Срарфі ( "Ніцца", Франція), Наїм Сліті (Діжон , Франція), Сабер Халіфа ( "Клуб Афрікен").

Англія

Воротарі: Джек Батленд ( "Стоук Сіті"), Джордан Пікфорд ( "Евертон"), Нік Поуп ( "Бернлі");

захисники: Трент Олександр-Арнолд ( "Ліверпуль"), Гері Кейхілл ( "Челсі"), Філ Джоунс ( "Манчестер Юнайтед"), Гаррі Магуайр ( "Лестер"), Денні Роуз ( "Тоттенхем"), Джон Стоунс ( "Манчестер Сіті "), Кіран Тріпп'єр (" Тоттенхем "), Кайл Уокер (" Манчестер Сіті "), Ешлі Янг (" Манчестер Юнайтед ");

півзахисники: Ерік Дайер ( "Тоттенхем"), Справі Аллі ( "Тоттенхем"), Джордан Хендерсон ( "Ліверпуль"), Фабіан Делфі ( "Манчестер Сіті"), Джессі Лингард ( "Манчестер Юнайтед"), Рубен Лофтус-Чик ( " Челсі ");

нападники: Харрі Кейн ( "Тоттенхем"), Маркус Решфорд ( "Манчестер Юнайтед"), Рахім Стерлінг ( "Манчестер Сіті"), Денні Уелбек ( "Арсенал"), Джеймі Варді ( "Лестер").

головний тренер: Гарет Саутгейт;

Група Н

Польща, Сенегал, Колумбія, Японія

Польща

Воротарі: Войцех Щенсни (Ювентус), Бартош Бялковський (Іпсвіч), Лукаш Фабіанський (Свонс).

захисники: Михайло Паздан, Артур Єджейчик (обидва - Легія), Тіагу Ціонек (СПАЛ), Ян Беднарек (Саутгемптон), Каміл Глік (Монако), Бартош Берешинськийі (Сампдорія), Лукаш Піщек (Боруссія Д).

півзахисники: Яцек Горальський (Лудогорец), Кароль Лінетт (Сампдорія), Гжегож Крихов'як (Вест Бромвіч), Каміл Гросицький (Галл), Мачей Рибус (Локомотив, Росія), Якуб Блащиковський (Вольфсбург) , Славомир Пешко (Легія), Пьотр Зелінський (Наполі), Рафал Кужава (Гурнік).

нападники: Аркадіуш Милик (Наполі), Роберт Левандовський (Баварія), Лукаш Теодорчик (Андерлехт), Давід Ковнацький (Сампдорія);

головний тренер: Адам Навалка

Сенегал

воротарі: Кадим Н`Діай ( "Оройя", Гвінея), Абдулайе Діалло ( "Ренн", Франція), Альфред Гоміс (СПАЛ, Італія);

захисники: Серін Кара Мбоджі ( "Андерлехт", Бельгія), Ламін Гассама ( "Аланьяспор", Туреччина), Каліду Кулібалі ( "Наполі", Італія), Саліф Сані ( "Ганновер", Німеччина), Саліу Сісс ( "Валансьенн", Франція ), Мусса Ваге ( "Орен", Бельгія), Юссуф Саба ( "Бордо", Франція);

півзахисники: Ідрісса Гуйє ( "Евертон", Англія), Шийку Куяте ( "Вест Хем", Англія), Шейк Ндоє ("Бірмінгем", Англія), Альфред Н`Діай ("Вулверхемптон", Англія), Баду Ндіай ("Сток Сіті", Англія);

нападники: Садіо Мане ("Ліверпуль", Англія), Мусса Соу ("Бурсаспор", Туреччина), Мамі Бірам Діуф ("Сток Сіті", Англія), Мусса Конате ("Ам'єн", Франція), Бальде Кейта ("Монако" , Франція), Ісмаїла Сарр ("Ренн", Франція), діафрагми Сако ("Ренн", Франція), М`Бай Ньянг ("Торіно", Італія), Бірмінгем", Англія), Альфред Н`Діай ( "Вулверхемптон", Англія), Баду Ндіай ( "Стоук Сіті ", Англія);

головний тренер: Аліу Сіссе;

Колумбія

воротарі: Давид Оспіна ( "Арсенал", Англія), Каміло Варгас ( "Депортіво Калі"), Хосе Куадрадо ( "Онсе Кальдас")захисники: Сантьяго Аріас (ПСВ, Голландія), Крістіан Сапата ( "Мілан", Італія), Франк Фабра ( "Бока Хуніорс", Аргентина), Йерро Міна ( "Барселона", Іспанія), Давінсон Санчес ( "Тоттенхем", Англія) , Хоан Мохіка ( "Жирона", Іспанія), Оскар Мурільо ( "Пачука", Мексика).

півзахисники: Абель Агілар ( "Депортіво Калі"), Вілмар Барріос ( "Бока Хуніорс", Аргентина), Джефферсон Лерма ( "Леванте", Іспанія), Матеус Урібе ( "Америка", Мексика), Карлос Санчес ( "Еспаньол", Іспанія ), Хуан Куадрадо ( "Ювентус", Італія), Хуан Кинтеро ( "Рівер Плейт", Аргентина), Хосе Іскіердо ( "Брайтон", Англія), Хамес Родрігес ( "Баварія", Німеччина).

нападники: Карлос Бакка ( "Вільярреал", Іспанія), Радамель Фалькао ( "Монако", Франція), Мігель Борха ( "Палмейрас", Бразилія), Луїс Мюріель ( "Севілья", Іспанія).

головний тренер: Хосе Пекерман;



ЯПОНІЯ

воротарі: Кавасіма ейдзі ( "Мец", Франція), Масаакі Хігасігуті ( "Гамба Осака"), Косуке Накамура ( "Касіва Рейсол");

захисники: Юто Нагатомо ( "Галатасарай", Туреччина), Готоку Сакаї ( "Гамбург", Німеччина), Томоаки Макіно, Ватару Ендо (обидва - "Урава Ред Даймондс"), Ген Сьодзі, Наомісі Уеда (обидва - "Касима Антлерс") , Мая Йосіда ( "Саутгемптон", Англія), Хірокі Сакаї ( "Марсель", Франція).

півзахисник: Макото Хасебе ( "Айнтрахт", Німеччина), Шінджі Кагава ( "Боруссія", Дортмунд, Німеччина), Гаку Сібасакі ( "Хетафе", Іспанія), Рета Осима ( "Кавасакі Фронтале"), Хотару Ямагуті ( "Серезо Осака" ), Кейсуке Хонда ( "Пачука", Мексика), Генкі Харагуті, Такасі Усамі (обидва - "Фортуна", Німеччина), Інуї Такасі ( "Ейбар", Іспанія).

нападники: Шінджі Окадзакі ( "Лестер", Англія), Юя Осако ( "Вердер", Німеччина), Йосінорі Муто ( "Майнц", Німеччина),

головний тренер: Акіра Нісіно.