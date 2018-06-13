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49 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]13.06.2018 13:22
Салах приступив до тренувань в загальній групі Єгипту
|Мохамед Салах
12-го червня Мохамед Салах приступив до тренувань в загальній групі збірної Єгипту.
Про це повідомляє офіційний сайт місцевої федерації.
За день до цього Салах займався індивідуально.
Поки невідомо, чи зможе вінгер зіграти в першому матчі проти Уругваю, який відбудеться післязавтра, 15-го червня.
Раніше повідомлялося, що Мохамед встигне відновитися до другої гри проти Росії.
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