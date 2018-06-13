Салах приступив до тренувань в загальній групі Єгипту

Мохамед Салах

12-го червня Мохамед Салах приступив до тренувань в загальній групі збірної Єгипту.

Про це повідомляє офіційний сайт місцевої федерації.

За день до цього Салах займався індивідуально.

Поки невідомо, чи зможе вінгер зіграти в першому матчі проти Уругваю, який відбудеться післязавтра, 15-го червня.

Раніше повідомлялося, що Мохамед встигне відновитися до другої гри проти Росії.