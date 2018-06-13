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344 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]13.06.2018 13:45
Лопетегі звільнили з посту головного тренера збірної Іспанії за день до ЧС-2018
|Хулен Лопетегі
Збірна Іспанії залишилася без головного тренера напередодні старту чемпіонату світу-2018.
Про це стало відомо на прес-конференції екс-тренера збірної Хулена Лопетегі та президента ФФІ Луїса Рубіалеса.
"Ми були змушені відмовитися від послуг головного тренера. Бажаємо йому всього найкращого і удачі", - сказав Рубіалес.
Нагадаємо, що перед цим стало відомо, що Лопетегі очолить Реал з наступного сезону.
Це дуже розлютило Федерацію футболу Іспанії, бо контракт тренера зі збірної був три тижні тому продовжений до 2020 року.
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