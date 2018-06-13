Лопетегі звільнили з посту головного тренера збірної Іспанії за день до ЧС-2018

Хулен Лопетегі

Збірна Іспанії залишилася без головного тренера напередодні старту чемпіонату світу-2018.

Про це стало відомо на прес-конференції екс-тренера збірної Хулена Лопетегі та президента ФФІ Луїса Рубіалеса.

"Ми були змушені відмовитися від послуг головного тренера. Бажаємо йому всього найкращого і удачі", - сказав Рубіалес.

Нагадаємо, що перед цим стало відомо, що Лопетегі очолить Реал з наступного сезону.

Це дуже розлютило Федерацію футболу Іспанії, бо контракт тренера зі збірної був три тижні тому продовжений до 2020 року.