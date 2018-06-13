Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
82 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]13.06.2018 14:35
Збірна Іспанії ще не знає, хто стане її новим тренером
|Луїс Рубіалес
Федерація футболу Іспанії ще не визначилася з новим головним тренером для збірної.
Про це сказав президент ФФІ Луїс Рубіалес.
"Ми поки ще нічого не знаємо. Єдине, що я можу сказати: ми намагаємося робити мінімум різких рухів. Як тільки щось проясниться, дамо вам знати", - пояснив Рубіалес.
Нагадаємо, що Лопетегі звільнили з посту головного тренера збірної Іспанії за день до ЧС-2018.
Раніше повідомлялося, що Лопетегі очолить Реал з наступного сезону.
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