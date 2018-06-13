Збірна Іспанії ще не знає, хто стане її новим тренером

Луїс Рубіалес

Федерація футболу Іспанії ще не визначилася з новим головним тренером для збірної.

Про це сказав президент ФФІ Луїс Рубіалес.

"Ми поки ще нічого не знаємо. Єдине, що я можу сказати: ми намагаємося робити мінімум різких рухів. Як тільки щось проясниться, дамо вам знати", - пояснив Рубіалес.

Нагадаємо, що Лопетегі звільнили з посту головного тренера збірної Іспанії за день до ЧС-2018.

Раніше повідомлялося, що Лопетегі очолить Реал з наступного сезону.