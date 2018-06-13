Тренер Коста-Рики зізнався, що не знає Едена Азара

Оскар Рамірес

Головний тренер Коста-Рики Оскар Рамірес не знає гравця Челсі та збірної Бельгії Едена Азара.

Про це стало відомо на післяматчевій прес-конференції матчу Бельгія - Коста-Рика (4:1).

"10-й номер завдав нам багато проблем. Не знаю, як його звати", - сказав Рамірес.

Варто зазначити, що наставник Коста-Рики, який все життя пропрацював на батьківщині, не жартував. Раніше його критикували за незнання гравців збірної Швейцарії.

На ЧС-2018 Коста-Рика зіграє в одній групі з Бразилією, Сербією і Швейцарією, пише sport.ua.

Календар ігор групового турніру чемпіонату світу.

Нагадаємо, що Коста-Рика сенсаційно потрапила на ЧС-2018.