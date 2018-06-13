Росія - Саудівська Аравія: анонс стартового матчу Мундіалю

14 червня відбудеться стартовий матч ЧС-2018, в якому господарі турніру росіяни гратимуть із Саудівською Аравією.

Про те, що це буде за матч, говорили одразу після жеребкування, коли стало відомо, що уперше в історії Мундіалей, на його старті зустрінуться два суперники із найгіршим серед усіх учасників рейтингом.

У групі, в яку крім росіян та аравійців потрапили ще й Єгипет та Уругвай, очікується напружена боротьба за друге місце і розпочнеться вона безпосередньо у протистоянні цих команд.

Росія перед чемпіонатом світу, на який потрапила як організатор, грала лише товариські матчі. Але тут у команди Станіслава Чєрчєсова небагато приводів для оптимізму. Принаймі, що стосується результатів: у шести останніх іграх росіяни поступилися чотири рази і двічі розписували із суперниками мирову. Хіба що нічию із Іспанією 3:3 можна хоч якось зарахувати в актив цієї команди.

Саудівська Аравія пережила після потрапляння на Мундіаль тренерську епопею: Берт ван Марвейк вивів збірну на світову першість, причому завдяки фінішу на другій сходинці у вирішальному турнірі Азії. Аравійці відстали від японців лише на одне очко, проте ван Марвейк пішов у відставку через непорозуміння із керівництвом місцевого футболу.

Команду прийняв Едгардо Бауса, але він пропрацював лише 2 місяці. Тож на Мундіалі Саудівська Аравія виступатиме під керівництвом відомого чилійця Хуана Антоніо Піцці.

Аравійці розпочали грати спаринги ще у лютому: спочатку команда розгромила Молдову 3:0, потім - Ірак 4:1. Далі була нічия із Україною 1:1 та розгром від бельгійців (0:4). У травні представники Азії з рахунком 2:0 здолали Алжир та Грецію, потім програли Італії 1:2 та Перу 0:3.

Росія

Кількість участей у фінальній стадії ЧС: 4

Найвище досягнення: 18 підсумкове місце на ЧС-1994, жодного виходу у плей-офф

Саудівська Аравія

Кількість участей у фінальній стадії ЧС: 5

Найвище досягнення: вихід в 1/8 фіналу на ЧС-1994.

Росія - Саудівська Аравія

14 червня, 18:00, Москва, стадіон Лужнікі.

Суддя: Нестор Пітана (Аргентина).

Очні зустрічі: 06.10. 1993. ТМ. Саудівська Аравія - Росія - 4:2 (1:1).

Орієнтовні склади

Росія: Акінфєєв, Маріо Фернандес, Кудряшов, Ігнашевіч, Жирков, Зобнін, Кузяєв, Дзагоєв, Самєдов, Головін, Смолов.

Саудівська Аравія: Аль-Муайуф, Осама Хавсаві, Омар Хавсаві, Аль-Шахрані, Аль-Бурайк, Атіф, Аль-Фарадж, Аль-Шехрі, Аль-Джассім, Ад-Давсарі; Аль-Мувалад.

Зазначимо, що календар матчів групового турніру на ЧС-2018 доступний на Чемпіоні.