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13.06.2018  19:45

Єгипет - Уругвай: анонс матчу групового турніру ЧС-2018

 

15 червня у рамках протистояння у групі А відбудеться матч 1-го туру ЧС-2018 між збірними Єгипту та Уругваю. 

Уругвайці розпочинають світову першість у якості фаворита свого квартету, а у африканської команди - великі сподівання на лідера атак Мохамеда Салаха, який встиг відновитися від травми, отриманої у фіналі Ліги чемпіонів між його Ліверпулем та Реалом

Єгипет

Кількість участей у фінальній стадії ЧС: 3

Найвище досягнення: 13-е підсумкове місце на ЧС-1934, 20-е - на ЧС-1990. 

Товариські матчі перед ЧС-2018: 23.03. Єгипет - Португалія - 1:2. 27.03. Єгипет - Греція - 0:1. 25.05. Кувейт - Єгипет -  1:1. 01.06. Єгипет - Колумбія - 0:0. 06.08. Бельгія - Єгипет - 3:0.

Уругвай

Кількість участей у фінальній стадії ЧС: 13

Найвище досягнення: чемпіони світу - 1930 та 1950. 

Товариські матчі перед ЧС-2018: 23.03. Уругвай - Чехія - 2:0, 26.03. Вельс - Уругвай - 0:1, 08.06. Уругвай - Узбекистан - 3:0.  

Єгипет – Уругвай

15 червня, 15:00. Єкатєрінбург. Стадіон Єкатірінбург-Арєна

Суддя: Бйорн Кейперс (Нідерланди). 

Очні зустрічі:15.08.06. ТМ. Єгипет - Уругвай - 0:2. 

Орієнтовні склади

Єгипет: Ель-Хадарі, Абдель-Шафі, Габр, Хегазі, Фатхі, Хамед, Ель-Ненні, Собхі, Саїд, Варда, Мохсен.  

Уругвай: Муслера, Касерес, Хіменес, Годін, Перейра, Бентанкур, Торрейра, Нандес, Гомес, Суарес. 

Нагадаємо, ЧС-2018 розпочнеться 14 червня протистоянням Росії та Саудівської Аравії

Зазначимо, що календар матчів групового турніру на ЧС-2018 доступний на Чемпіоні.





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