Світоліна назвала майбутнього переможця ЧС-2018
|Еліна Світоліна
П'ята ракетка світу українка Еліна Світоліна спрогнозувала перемогу збірної Бразилії на ЧС-2018.
Про це повідомляє сама тенісистка.
Українка придбала газету The Telegraph, на розвороті якої був календар чемпіонату світу-2018.
Світоліна ризикнула розписати результати всіх матчів турніру, заповнила таблиці групового етапу і сітку плей-офф.
У підсумку, за версією українки, чемпіоном стане збірна Бразилії, яка у фіналі обіграє Іспанію.
У матчі за третє місце Німеччина здолає Францію, повідомляє Світоліна у своєму Twitter.
No judgments! 🙏🏼😁#predictionswithoutknowledge #WorldCup2018 pic.twitter.com/hqOFIwQTAi— Elina Svitolina (@ElinaSvitolina) 13 июня 2018 г.
Нагадуємо, що Світоліна відмовилася від участі на WTA турнірі в Москві.
Раніше повідомлялося, чому 1-ша ракетка України так і не змогла виграти Ролан Гаррос.
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