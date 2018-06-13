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13.06.2018  20:00

Світоліна назвала майбутнього переможця ЧС-2018

Еліна Світоліна

П'ята ракетка світу українка Еліна Світоліна спрогнозувала перемогу збірної Бразилії на ЧС-2018.

Про це повідомляє сама тенісистка.

Українка придбала газету The Telegraph, на розвороті якої був календар чемпіонату світу-2018.

Світоліна ризикнула розписати результати всіх матчів турніру, заповнила таблиці групового етапу і сітку плей-офф.

У підсумку, за версією українки, чемпіоном стане збірна Бразилії, яка у фіналі обіграє Іспанію.

У матчі за третє місце Німеччина здолає Францію, повідомляє Світоліна у своєму Twitter.

Нагадуємо, що Світоліна відмовилася від участі на WTA турнірі в Москві.

Раніше повідомлялося, чому 1-ша ракетка України так і не змогла виграти Ролан Гаррос.





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