Телеканали Інтер та НТН будуть кодувати сигнал трансляцій ЧС-2018

На телеканалах Інтер та НТН, які є офіційними мовниками ЧС-2018, у період з 11 червня по 15 липня буде застосовуватися система кодування супутникового сигналу BISS.

На вимогу ФІФА, супутникова ретрансляція матчів дозволена виключно з використанням системи кодування супутникового сигналу.

У абонентів аналогового ефірного мовлення, DVB-T2, кабельного, IPTV і супутникових платформ не виникне труднощів із прийомом сигналу: розкодування відбудеться автоматично, повідомляє офіційний сайт телеканалу Інтер.

Нагадуємо, що лише Інтер відправить журналістів до Росії на чемпіонат світу.

До цього повідомлялося, що Інтер стане єдиним транслятором ЧС-2018 в Україні.