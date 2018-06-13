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595 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]13.06.2018 20:25
Телеканали Інтер та НТН будуть кодувати сигнал трансляцій ЧС-2018
На телеканалах Інтер та НТН, які є офіційними мовниками ЧС-2018, у період з 11 червня по 15 липня буде застосовуватися система кодування супутникового сигналу BISS.
На вимогу ФІФА, супутникова ретрансляція матчів дозволена виключно з використанням системи кодування супутникового сигналу.
У абонентів аналогового ефірного мовлення, DVB-T2, кабельного, IPTV і супутникових платформ не виникне труднощів із прийомом сигналу: розкодування відбудеться автоматично, повідомляє офіційний сайт телеканалу Інтер.
Нагадуємо, що лише Інтер відправить журналістів до Росії на чемпіонат світу.
До цього повідомлялося, що Інтер стане єдиним транслятором ЧС-2018 в Україні.
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