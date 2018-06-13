Топ-5 футболістів, що дивитимуться чемпіонат світу по TV





Головний тренер збірної України Андрій Шевченко неодноразово повторював, що позиція форварда в національний команді є найбільш проблемною через нестачу кваліфікованих виконавців. Подібні проблеми викликають головну біль і в тих керманичів, команди яких, на відміну від української, вибороли право участі на Мундіалі.

Однак, є й такі команди, тренери яких позбавляються провідних футболістів. Їм просто не вистачає місця. Ми спробували виділити топ-5 футболістів, які не поїдуть на чемпіонат світу-2018 по рішенню тренерського штабу.

1. Свен Ульрайх (голкіпер, Баварія, Німеччина).

Свен Ульрайх

У сезоні 2017/2018 голкіпер Баварії Свен Ульрайх повністю замінив травмованого капітана мюнхенців Мануеля Ноєра, зігравши 47 матчів. У цілому Ульрайх провів достатньо непоганий футбольний рік і разом із командою переміг у Бундеслізі, але, на жаль, помилка в матчі з Реалом у півфіналі Ліги чемпіонів значно зіпсувала загальне враження від гри воротаря. Саме тому чемпіон Германії свій виклик у національну збірну так і не отримав.

Однак, його одноклубник Мануель Ноєр, який зіграв у цьому сезоні лише 4 матчі, все ж таки примудрився потрапити до лав німецької збірної.

2. Маркос Алонсо (лівий захисник, Челсі, Іспанія)

Маркос Алонсо

Дуже дивне рішення Лопетегі "відчепити" одного з найкращих гравців сезону АПЛ. Алонсо був мало не єдиною світлою плямою в понурому Челсі, а його підключення до атак наводили жах на захист суперників. Однак, головний тренер іспанців волів бачити на лівому фланзі Жорді Альбу і, можливо, універсального Начо Монреаля, який зможе, якщо знадобиться, закрити позицію крайнього захисника.

3. Раджа Наїнгголан (центральний півзахисник, Рома, Бельгія)

Раджа Наїнгголан

Тренер збірної Бельгії Роберто Мартінес заявив, що не включив Раджу Наїнгголана в заявку збірної з тактичних міркувань, але це повна маячня. Півзахисник Роми один із найсильніших виконавців на своїй позиції у світі і його ігнорування викликане, тільки, конфліктом із коучем, який забороняє бунтарю Раджі палити в розташуванні збірної.

"У мене тепер є новий світовий рекорд для книги Гіннеса. Я єдиний топ-футболіст, який залишився вдома. Декілька днів тому Мартінес сказав, що хоче балансу та вибудованої системи у своїй команді. У мене ніколи не було проблем з іншими гравцями і труднощів з тактичною грою, тому я не знаю, що він там мав на увазі. Я повинен був грати за збірну", - впевнений Наїнголлан.

4. Мауро Ікарді (нападник, Інтер, Аргентина)

Мауро Ікарді

Збірна Аргентини слабка і не змогла потрапити на чемпіонат світу, якби не геній Лео Мессі. Але з чим в аргентинців немає проблем, так це з лінією атаки. Агуеро і Ігуаїн вже давно є гравцями основи альбіселеста, а ось Мауро Ікарді… Йому тренер воліє ноунейма з чемпіонату Аргентини – Даріо Бенедетто.

Форвард зараз перебуває в чудовій формі. У складі Інтера 25-річний аргентинець зіграв у цьому сезоні 36 матчів і забив 29 голів. Зараз сайт transfermarkt оцінює лідера атак нероадзурі в 75 млн євро, а більшість топ-клубів бажає бачити його у своєму складі. Однак навіть після настільки вдалого сезону, на чемпіонаті світу він, ні в якому випадку, не зіграє, тому що так і не зміг ужитися з Ліонелем Мессі і тепер двері в збірну Аргентини для Ікарді зачинені.

"Ми прийшли до цього переліку гравців після довгого і ретельного аналізу. Вибрані мною футболісти краще всього відповідають нашому стилю гри. Ікарді, Перотті, Гомес і Лаутаро Мартінес не поїдуть з нами до Росії, але вони все ще залишаються гарними гравцями, які б могли скласти лінію нашої атаки", - пояснив свій вибір головний тренер збірної Аргентини Хорхе Сампаолі.

5. Лерой Зане (крайній нападник, Манчестер Сіті, Німеччина)

Лерой Зане

Лерой не потрапив у заявку збірної Німеччини в самий останній момент. Поки що рішення Йоахіма Льова залишається для всіх загадкою, адже очевидних причин для того, щоб не взяти на Мундіаль одного з найкращих гравців АПЛ просто немає. Зане вже другий рік підряд стабільно грає в основі містян, будучи одним із ключових елементів колектива Хосепа Гвардіоли. У цьому сезоні на рахунку Лероя 49 зіграних матчів, у яких він забив 14 голів і віддав 19 гольових передач. На жаль, цих показників виявилося недостатньо для того, щоб переконати тренера взяти його на Мундіаль. І замість Зане на лівому фланзі збірної Германії будуть грати два Юліана: Дракслер і Брандт.

Проблема в тому, що Зане не вписується в модель гри Льова. Йоахім вимагає від гравців флангу переміщення по всьому фронту атаки з активним задіюванням у грі в пас і відкриванням їх на обмежених ділянках поля, а не роботу по розширенню флангу і дриблінгу при ізоляціях. Це не самі сильні якості Зане. Тільки через це надзвичайно талановитий юнак, який міг би стати центральною фігурою в любій іншій команді, пролітає повз чемпіонату світу.

Нагадуємо, що Лопетегі звільнили з посту головного тренера збірної Іспанії за день до ЧС-2018.

Раніше повідомлялося, що Інтер відправить журналістів до Росії на чемпіонат світу.

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