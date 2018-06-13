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13.06.2018  21:05

Покажіть Путіну червону картку: український міністр закликав до бойкоту Мундіалю у Росії

Ігор Жданов

Міністр молоді та Спорту України Ігор Жданов написав листи всім міністрам, що відповідальні за спорт із 31 країни та чиї футбольні команди заявлені для участі в ЧС-2018 із проханням бойкотувати змагання.

Про це повідомив сам політик у своєму Facebook.

"Покажіть Путіну червону картку", - наголошує політик.

Нагадуємо, що коментатор ЧС-2018 в Україні Кадемін через Мундіаль почав жити окремо від родини.

До цього повідомлялося, що російський співак назвав команду країни-господаря гівном.





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