Покажіть Путіну червону картку: український міністр закликав до бойкоту Мундіалю у Росії

Ігор Жданов

Міністр молоді та Спорту України Ігор Жданов написав листи всім міністрам, що відповідальні за спорт із 31 країни та чиї футбольні команди заявлені для участі в ЧС-2018 із проханням бойкотувати змагання.

Про це повідомив сам політик у своєму Facebook.

"Покажіть Путіну червону картку", - наголошує політик.

Нагадуємо, що коментатор ЧС-2018 в Україні Кадемін через Мундіаль почав жити окремо від родини.

До цього повідомлялося, що російський співак назвав команду країни-господаря гівном.