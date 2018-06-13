Екс-наставника збірної Іспанії звинуватили в канібалізмі

Фернандо Йерро

Президента Реала Флорентіно Переса і екс-наставника збірної Хулена Лопетегі звинуватили в зраді іспанської держави.

Про це заявив відомий іспанський журналіст Хосе Марія Гарсія в ефірі Radio Marca.

За інформацією джерела іспанські ЗМІ різко відреагували на відхід головного тренера збірної Хулена Лопетегі в мадридський Реал.

12 червня стало відомо, що Хулен Лопетегі перейде на роботу до Реалу після закінчення чемпіонату світу.

Однак, іспанська федерація футболу залишилася незадоволена таким кроком тренера і звільнила його за день до старту ЧС-2018.

"Це удар ножем, невірність, канібалізм. Ми поїхали на ЧС з великими надіями після блискучого відбіркового турніру, але все було зруйновано егоїзмом Хулена Лопетегі і диктаторством Флорентіно Переса", - говорить журналіст.

"Флорентіно і Хулен Лопетегі дозволили собі розкіш зрадити країну", - цитує Гарсію Sport24.

Нагадуємо, що місце Хулена Лопетегі зайняв Фернандо Йерро.

До цього повідомлялося, що Реал зекономить два мільйона євро у підписанні Лопетегі.