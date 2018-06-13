Екс-наставника збірної Іспанії звинуватили в канібалізмі
|Фернандо Йерро
Президента Реала Флорентіно Переса і екс-наставника збірної Хулена Лопетегі звинуватили в зраді іспанської держави.
Про це заявив відомий іспанський журналіст Хосе Марія Гарсія в ефірі Radio Marca.
За інформацією джерела іспанські ЗМІ різко відреагували на відхід головного тренера збірної Хулена Лопетегі в мадридський Реал.
12 червня стало відомо, що Хулен Лопетегі перейде на роботу до Реалу після закінчення чемпіонату світу.
Однак, іспанська федерація футболу залишилася незадоволена таким кроком тренера і звільнила його за день до старту ЧС-2018.
"Це удар ножем, невірність, канібалізм. Ми поїхали на ЧС з великими надіями після блискучого відбіркового турніру, але все було зруйновано егоїзмом Хулена Лопетегі і диктаторством Флорентіно Переса", - говорить журналіст.
"Флорентіно і Хулен Лопетегі дозволили собі розкіш зрадити країну", - цитує Гарсію Sport24.
Нагадуємо, що місце Хулена Лопетегі зайняв Фернандо Йерро.
До цього повідомлялося, що Реал зекономить два мільйона євро у підписанні Лопетегі.
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