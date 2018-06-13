"Улюблений" телеканал покаже матч збірної Росії

Чемпіонат світу в Росії

Телеканал Інтер, який транслює ЧС-2018 у Росії, покаже і церемонію відкриття турніру.

Церемонія пройде завтра, 14 червня, початок - о 17.30.

Матч Росія - Саудівська Аравія розпочнеться о 18.00, повідомляє Tribuna.

Нагадуємо, що раніше ми розповідали про Топ-5 гравців, які дивитимуться ЧС по TV.

До цього повідомлялося, що телеканал Інтер пішов проти всіх.