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13.06.2018  23:20

"Улюблений" телеканал покаже матч збірної Росії

Чемпіонат світу в Росії

Телеканал Інтер, який транслює ЧС-2018 у Росії, покаже і церемонію відкриття турніру.

Церемонія пройде завтра, 14 червня, початок - о 17.30.

Матч Росія - Саудівська Аравія розпочнеться о 18.00, повідомляє Tribuna.

Нагадуємо, що раніше ми розповідали про Топ-5 гравців, які дивитимуться ЧС по TV.

До цього повідомлялося, що телеканал Інтер пішов проти всіх.





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