Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
1004 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]13.06.2018 23:20
"Улюблений" телеканал покаже матч збірної Росії
|Чемпіонат світу в Росії
Телеканал Інтер, який транслює ЧС-2018 у Росії, покаже і церемонію відкриття турніру.
Церемонія пройде завтра, 14 червня, початок - о 17.30.
Матч Росія - Саудівська Аравія розпочнеться о 18.00, повідомляє Tribuna.
Нагадуємо, що раніше ми розповідали про Топ-5 гравців, які дивитимуться ЧС по TV.
До цього повідомлялося, що телеканал Інтер пішов проти всіх.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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