Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
353 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]13.06.2018 23:40
Шахтар продовжує тероризувати ЗМІ можливими трансферами
|Бреннер
Шахтар міг підписати 18-річного форварда Сан-Пауло Бреннера.
Сан-Пауло виставив Шахтарю величезний цінник на футболіста - 20 млн євро.
В результаті клуб перейшов до плану Б - 19-річний нападник Палмейрас Фернандо, повідомляє журналіст Goal Бруно Андраде.
Antes de fechar com o palmeirense Fernando, o Shakhtar Donetsk tentou a contratação do são-paulino Brenner. Pedida de aproximadamente 20 milhões de euros assustou os ucranianos, que, no fim, gastaram apenas 5,5 milhões de euros com o "plano B"— Bruno Andrade (@brunoandrd) 13 июня 2018 г.
Нагадаємо, що Мбокані зацікавив гірняків.
Раніше повідомлялося, що Палмейрас все ж таки прийняв пропозицію Шахтаря по Фернандо.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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