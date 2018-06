Шахтар продовжує тероризувати ЗМІ можливими трансферами

Шахтар міг підписати 18-річного форварда Сан-Пауло Бреннера.

Сан-Пауло виставив Шахтарю величезний цінник на футболіста - 20 млн євро.

В результаті клуб перейшов до плану Б - 19-річний нападник Палмейрас Фернандо, повідомляє журналіст Goal Бруно Андраде.

Antes de fechar com o palmeirense Fernando, o Shakhtar Donetsk tentou a contratação do são-paulino Brenner. Pedida de aproximadamente 20 milhões de euros assustou os ucranianos, que, no fim, gastaram apenas 5,5 milhões de euros com o "plano B"