Екс-тренер Динамо розкритикував збірну Англії

Сергый Ребров

Колишній головний тренер Динамо Сергій Ребров буде вболівати за Хорватію на ЧС-2018.

Про це зазнався сам екс-наставник Динамо.

"Фаворитів, як завжди, декілька. І вони не змінюються від чемпіонату до чемпіонату. Кожна команда з великої четвірки - Бразилія, Німеччина, Аргентина, Іспанія - ставить завдання виграти Мундіаль", - говорить Ребров.

"У перемогу збірної Англії я не вірю, у кращому випадку від них можна чекати якихось локальних сюрпризів, виходу в півфінал. Не вважаю, що Англія готова вигравати чемпіонат світу", - оцінив шанси родоначальників футболу фахівець.

"Кому я буду симпатизувати? Мені завжди подобалася гра збірної Хорватії. Ось від неї точно можна чекати якихось сюрпризів. Це взагалі команда-сюрприз, в якій дуже гармонійно поєднались технарі і роботяги", - цитує Реброва Xsport.

Нагадуємо, що Ребров відверто розповів про конфлікт із Мбокані у Динамо.

Раніше повідомлялося, що тренер зізнався, чому він не залишився у Саудівській Аравії.