Екс-тренер Динамо розкритикував збірну Англії
|Сергый Ребров
Колишній головний тренер Динамо Сергій Ребров буде вболівати за Хорватію на ЧС-2018.
Про це зазнався сам екс-наставник Динамо.
"Фаворитів, як завжди, декілька. І вони не змінюються від чемпіонату до чемпіонату. Кожна команда з великої четвірки - Бразилія, Німеччина, Аргентина, Іспанія - ставить завдання виграти Мундіаль", - говорить Ребров.
"У перемогу збірної Англії я не вірю, у кращому випадку від них можна чекати якихось локальних сюрпризів, виходу в півфінал. Не вважаю, що Англія готова вигравати чемпіонат світу", - оцінив шанси родоначальників футболу фахівець.
"Кому я буду симпатизувати? Мені завжди подобалася гра збірної Хорватії. Ось від неї точно можна чекати якихось сюрпризів. Це взагалі команда-сюрприз, в якій дуже гармонійно поєднались технарі і роботяги", - цитує Реброва Xsport.
Нагадуємо, що Ребров відверто розповів про конфлікт із Мбокані у Динамо.
Раніше повідомлялося, що тренер зізнався, чому він не залишився у Саудівській Аравії.
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