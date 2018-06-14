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14.06.2018  07:50

Португалія - Іспанія: анонс суперматчу чемпіонату світу у групі В

 

У п'ятницю 15 червня відбудеться матч 1-го туру чемпіонату світу-2018 у групі В між Португалією та Іспанією. 

Протистояння суперників є одним із найочікуваніших на стадії групового турніру.

Чинні чемпіони Європи разом із Криштіану Роналду зіграють проти команди, яка з одного боку вигравала ЧС у 2010 році та Євро-2012, з іншого - провалила минулу першість: нагадаємо, іспанці зайняли лише третє місце у групі. Португальці показали той же результат, але принаймні на тій першості їм не треба було захищати свій титул. 

Проте зараз Криштіану та Ко приїхали у Росії у статусі найкращої команди континенту, тож питатимуть з них значно більше.  

У Португалії є Роналду та дві зірки, що можуть загорітися на чемпіонаті - нападник Андре Сільва, якого вже називають наступником Криштіану, та вінгер Гонсалу Гедеш. У Іспанії - такі майстри як Андрес Іньєста, Серхіо Рамос, Жерар Піке та Жорді Альба, Давід Сільва. Також є і ті, від яких вимагатимуть руху вперед - той же Марко Асенсіо, який хоч і грає за Реал, але вже є однією із найголовніших осіб трансферних чуток. 

Не варто забувати і те, що напередодні ЧС-2018, а точніше за два дні до матчу Федерація футболу Іспанії звільнила з посади головного тренера Хулена Лопетегі. 51-річний спеціаліст пішов із команди через те, що провів переговори із Реалом за спиною керівництва, врешті-решт підписавши контракт із Королівським клубом

Фурія роха отримала нового керманича - ним став легендарний футболіст Реала та збірної Фернандо Йєрро, проте очевидно, що настрій у команді перед відповідальним поєдинком не поліпшився. Проте можливо саме ця подія зможе перезавантажити гравців і вони покажуть на ЧС-2018 все те, що вміють.

Португалія 

Кількість участей у фінальній стадії ЧС: 6

Найвище досягнення: 3-є місце на ЧС-1966.

Товариські матчі перед ЧС-2018: 23.03. Португалія - Єгипет - 2:1, 26.03. Португалія - Нідерланди - 0:3, 28.05. Португалія - Туніс - 2:2, 02.06. Бельгія - Португалія - 0:0, 07.06. Португалія - Алжир - 3:0.

Іспанія 

Кількість участей у фінальній стадії ЧС: 14

Найвище досягнення: чемпіони світу-2010. 

Товариські матчі перед ЧС-2018: 23.03. Німеччина - Іспанія - 1:1, 27.03. Іспанія - Аргентина - 6:1, 03.06. Іспанія - Швейцарія - 1:1, 09.06. Іспанія - Туніс - 1:0.  

Португалія - Іспанія 

15 червня, 21:00. Сочі, стадіон Фішт. 

Суддя: Джанлука Роккі (Італія). 

Очні зустрічі: 06.09.2003. ТМ. Португалія - Іспанія - 0:3, 20.06.04. Євро-2004. Іспанія - Португалія - 0:1. 29.06.2010. ЧС-2010. Іспанія - Португалія - 1:0. 17.11.2010. ТМ. Португалія - Іспанія - 4:0. 27.06.2012. Євро-2012. 0:0, пен. 2:4. 

Орієнтовні склади

Португалія: Патрісіу, Седрік, Фонте, Пепе, Геррейро, В. Карвалью, Моутінью, Жоау Маріу, Бернарду Сільва, Роналду, Андре Сільва. 

Іспанія: де Хеа, Одріосола, Піке, Рамос, Альба, Алькантара, Іньєста, Коке, Давід Сільва, Іско, Дієго Коста. 

Нагадаємо, 14 червня відбудеться матч-відкриття чемпіонату світу між Росією та Саудівською Аравією.

Зазначимо, що календар матчів групового турніру на ЧС-2018 доступний на Чемпіоні.





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