Марокко - Іран: анонс матчу чемпіонату світу у групі В

15 червня відбудеться матч ЧС-2018 у групі В між збірними Марокко та Іраном.

Африканці та азіати виглядають у групі на фоні Португалії та Іспанії явними аутсайдерами, проте у цих команд достатньо майстерності. щоб бодай попсувати нерви фаворитам.

У складах команд є по одній потенційній зірці, які можливо здивують на ЧС-2018: так, у Марокко це Хакім Зієш із нідерландського АЗ, а у Ірану - Аліреза Джаханбахш.

Цікаво, що збірна Марокко у 2018 році не програла у жодному із спарингів. Зокрема, нагадаємо, марокканці зіграли унічию 0:0 із збірною України. При цьому африканці здолали учасника ЧС-2018 Сербію 2:1.

Марокко

Кількість участей у фінальній стадії ЧС: 4

Найвище досягнення: 1/8 фіналу на ЧС-1990:

Товариські матчі перед ЧС-2018: 23.03. Марокко - Сербія - 2:1, 27.03. Марокко - Узбекистан - 2:0, 31.05. Марокко - Україна - 0:0, 04.06. Словенія - Марокко - 1:2, 09.06. Естонія - Марокко - 1:3.

Іран

Кількість участей у фінальній стадії ЧС: 5

Найвище досягнення: груповий турнір ЧС у 1978, 1998, 2002, 2014.

Товариські матчі перед ЧС-2018: 23.03. Туніс - Іран - 1:0, 27:03. Іран - Алжир - 2:1, 19.05. Іран - Узбекистан - 1:0, 28.05. Туреччина - Іран - 2:1, 08.06. Іран - Литва - 1:0.

Марокко - Іран

15 червня, 18:00. Санкт-Петербург. Стадіон Крєстовскій.

Суддя: Джюнейт Чакир (Туреччина).

Очні зустрічі: 15.09.1978. МТ. Іран - Марокко - 2:0.

Орієнтовні склад

Марокко: Буну, Хакімі, Саісс, Бенатіа, Менділь, Ель-Ахмаді, Буссуфа, Беланда, Амрабат, Зієш, Бутаїб.

Іран: Бейраванд, Реза-Ханзаде, Пурліганджі, Чемше, Мохамадді, Шоджаї, Хаджсафі, Джаханбахш, Дежага, Таремі, Азмун.

Нагадаємо, що у групі В 15 червня відбудеться суперматч Португалія - Іспанія.

Зазначимо, що календар матчів групового турніру на ЧС-2018 доступний на Чемпіоні.