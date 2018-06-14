Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /ЧС-2018
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
233 перегляди Версія для друку Коментарі  [    ]
14.06.2018  09:08

Марокко - Іран: анонс матчу чемпіонату світу у групі В

 

15 червня відбудеться матч ЧС-2018 у групі В між збірними Марокко та Іраном. 

Африканці та азіати виглядають у групі на фоні Португалії та Іспанії явними аутсайдерами, проте у цих команд достатньо майстерності. щоб бодай попсувати нерви фаворитам. 

У складах команд є по одній потенційній зірці, які можливо здивують на ЧС-2018: так, у Марокко це Хакім Зієш із нідерландського АЗ, а у Ірану - Аліреза Джаханбахш.  

Цікаво, що збірна Марокко у 2018 році не програла у жодному із спарингів. Зокрема, нагадаємо, марокканці зіграли унічию 0:0 із збірною України. При цьому африканці здолали учасника ЧС-2018 Сербію 2:1. 

Марокко

Кількість участей у фінальній стадії ЧС: 4

Найвище досягнення: 1/8 фіналу на ЧС-1990: 

Товариські матчі перед ЧС-2018: 23.03. Марокко - Сербія - 2:1, 27.03. Марокко - Узбекистан - 2:0, 31.05. Марокко - Україна - 0:0, 04.06. Словенія - Марокко - 1:2, 09.06. Естонія - Марокко - 1:3.   

Іран

Кількість участей у фінальній стадії ЧС: 5

Найвище досягнення: груповий турнір ЧС у 1978, 1998, 2002, 2014. 

Товариські матчі перед ЧС-2018: 23.03. Туніс - Іран - 1:0, 27:03. Іран - Алжир - 2:1, 19.05. Іран - Узбекистан - 1:0, 28.05. Туреччина - Іран - 2:1, 08.06. Іран - Литва - 1:0.   

Марокко - Іран

15 червня, 18:00. Санкт-Петербург. Стадіон Крєстовскій. 

Суддя: Джюнейт Чакир (Туреччина). 

Очні зустрічі: 15.09.1978. МТ. Іран - Марокко - 2:0. 

Орієнтовні склад

Марокко: Буну, Хакімі, Саісс, Бенатіа, Менділь, Ель-Ахмаді, Буссуфа, Беланда, Амрабат, Зієш, Бутаїб.

Іран: Бейраванд, Реза-Ханзаде, Пурліганджі, Чемше, Мохамадді, Шоджаї, Хаджсафі, Джаханбахш, Дежага, Таремі, Азмун.

Нагадаємо, що у групі В 15 червня відбудеться суперматч Португалія - Іспанія

Зазначимо, що календар матчів групового турніру на ЧС-2018 доступний на Чемпіоні.





Останні публікації
14.06.2018
ЧС-2018

Збірна найсексуальніших супутниць футболістів

 
13.06.2018
ЧС-2018

Топ-5 футболістів, що дивитимуться чемпіонат світу по TV

 
13.06.2018 - Вячеслав Твердохліб
ЧС-2018

Перший мундіаль, проведений на африканському континенті та ганьба Бразилії. Історія чемпіонатів світу. ФОТО. ВІДЕО

Огляд двох останніх на даний момент чемпіонатів світу
 
Усі публікації
Новини
10:40
Бокс. Усик зробив важливу заяву щодо супербою із росіянином
10:15
Футбол. Екс-тренер Шахтаря очолив Нант. ФОТО
09:57
ЧС-2018. Росія - Саудівська Аравія: прогноз букмекерів на матч-відкриття чемпіонату світу
09:40
Бокс. Визначився наступний суперник Гвоздика
09:20
Бокс. Готовий до історичного бою: Далакян провів відкрите тренування перед захистом титулу WBA у Києві. ВІДЕО
09:08
ЧС-2018. Марокко - Іран: анонс матчу чемпіонату світу у групі В
08:55
Футбол. ФФУ в черговий раз опинилася на олівці анткорупційного бюро
08:40
Футбол. Надія французського футболу не буде продовжувати контракт із Юнайтед
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
13.06.2018

Топ-5 футболістів, що дивитимуться чемпіонат світу по TV
Перший мундіаль, проведений на африканському континенті та ганьба Бразилії. Історія чемпіонатів світу. ФОТО. ВІДЕО
Неймовірна Бразилія та перший в історії Мундіаль для України. ФОТО. ВІДЕО
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!