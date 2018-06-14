У Росії фанатам заборонили навіть курей

Російські чиновники відмовили футбольним уболівальникам із Нігерії в проханні пронести на матч ЧС-2018 живих курей.

Фанати суперорлів пояснили, що курка - це їх символ, з яким вони вболівають на всіх матчах.

У відповідь нігерійцям порадили місця, де можна купити домашню птицю, якщо нігерійці згодні вболівати за збірну поза стадіоном, повідомляє Isport.

Нагадаємо, Інтер примудрився показувати матч збірної Росії.

До цього ми дізналися головного претенданта на чемпионство на майбутньому Мундіалі.