Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /ЧС-2018
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
1463 перегляди Версія для друку Коментарі  [    ]
14.06.2018  09:57

Росія - Саудівська Аравія: прогноз букмекерів на матч-відкриття чемпіонату світу

 Збірна Росії вважається фаворитом протистояння з Саудівською Аравією/sport-express.ru

14 червня у Москві відбудеться матч-відкриття чемпіонату світу-2018 між збірними Росії та Саудівської Аравії.

Гра, що відкриє 21-й Мундіаль, розпочнеться о 18:00 на стадіоні Лужнікі.

Згідно із котируваннями букмекерської контори Фаворит, більше шансів на перемогу мають господарі. 

Росія - Саудівська Аравія

Котирування букмекерів: 1,43 - 4,43 - 9,50

Очні зустрічі: 06.10. 1993. ТМ. Саудівська Аравія - Росія - 4:2 (1:1). 

Матчі перед ЧС-2018

Росія - 4 матчі (3 поразки, 1 нічия): 23.03. Бразилія (вдома) - 0:3, 27.03. Франція (вдома) - 1:3, 30.05 (на виїзді) 0:1, 05.06. Туреччина (вдома) - 1:1. 

Саудівська Аравія - 5 матчів (2 перемоги, 3 поразки): 09.05. Алжир (вдома) - 2:0, 15:05. Греція (вдома) - 2:0, 28:05. Італія (на виїзді) - 1:2. 03.06. Перу (вдома) - 0:3. 08.06. Німеччина (на виїзді) - 1:2.   

Нагадаємо, що у групі А 15 червня відбудеться матч Єгипет - Уругвай.

Зазначимо, що календар матчів групового турніру на ЧС-2018 доступний на Чемпіоні.





Останні публікації
14.06.2018
ЧС-2018

Збірна найсексуальніших супутниць футболістів

 
13.06.2018
ЧС-2018

Топ-5 футболістів, що дивитимуться чемпіонат світу по TV

 
13.06.2018 - Вячеслав Твердохліб
ЧС-2018

Перший мундіаль, проведений на африканському континенті та ганьба Бразилії. Історія чемпіонатів світу. ФОТО. ВІДЕО

Огляд двох останніх на даний момент чемпіонатів світу
 
Усі публікації
Новини
10:40
Бокс. Усик зробив важливу заяву щодо супербою із росіянином
10:15
Футбол. Екс-тренер Шахтаря очолив Нант. ФОТО
09:57
ЧС-2018. Росія - Саудівська Аравія: прогноз букмекерів на матч-відкриття чемпіонату світу
09:40
Бокс. Визначився наступний суперник Гвоздика
09:20
Бокс. Готовий до історичного бою: Далакян провів відкрите тренування перед захистом титулу WBA у Києві. ВІДЕО
09:08
ЧС-2018. Марокко - Іран: анонс матчу чемпіонату світу у групі В
08:55
Футбол. ФФУ в черговий раз опинилася на олівці анткорупційного бюро
08:40
Футбол. Надія французського футболу не буде продовжувати контракт із Юнайтед
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
13.06.2018

Топ-5 футболістів, що дивитимуться чемпіонат світу по TV
Перший мундіаль, проведений на африканському континенті та ганьба Бразилії. Історія чемпіонатів світу. ФОТО. ВІДЕО
Неймовірна Бразилія та перший в історії Мундіаль для України. ФОТО. ВІДЕО
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!