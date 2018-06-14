Росія - Саудівська Аравія: прогноз букмекерів на матч-відкриття чемпіонату світу

Збірна Росії вважається фаворитом протистояння з Саудівською Аравією/sport-express.ru

14 червня у Москві відбудеться матч-відкриття чемпіонату світу-2018 між збірними Росії та Саудівської Аравії.

Гра, що відкриє 21-й Мундіаль, розпочнеться о 18:00 на стадіоні Лужнікі.

Згідно із котируваннями букмекерської контори Фаворит, більше шансів на перемогу мають господарі.

Росія - Саудівська Аравія

Котирування букмекерів: 1,43 - 4,43 - 9,50

Очні зустрічі: 06.10. 1993. ТМ. Саудівська Аравія - Росія - 4:2 (1:1).

Матчі перед ЧС-2018

Росія - 4 матчі (3 поразки, 1 нічия): 23.03. Бразилія (вдома) - 0:3, 27.03. Франція (вдома) - 1:3, 30.05 (на виїзді) 0:1, 05.06. Туреччина (вдома) - 1:1.

Саудівська Аравія - 5 матчів (2 перемоги, 3 поразки): 09.05. Алжир (вдома) - 2:0, 15:05. Греція (вдома) - 2:0, 28:05. Італія (на виїзді) - 1:2. 03.06. Перу (вдома) - 0:3. 08.06. Німеччина (на виїзді) - 1:2.

Нагадаємо, що у групі А 15 червня відбудеться матч Єгипет - Уругвай.

Зазначимо, що календар матчів групового турніру на ЧС-2018 доступний на Чемпіоні.