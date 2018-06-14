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14.06.2018  12:40

ЧС ще не почався, а "гостинні" москвичі вже встигли пограбувати туриста

 

Вболівальник збірної Англії був побитий і пограбований у Москві 11 червня

За інформацією джерела, напад було здійснено п'ятьма місцевими жителями.

Повідомляється, що в момент події англієць знаходився в стані алкогольного сп'яніння, тому в поліцейській дільниці він не зміг пригадати подробиць інциденту.

Імовірно, чоловіка змусили зняти певну суму грошей у банкоматі.

Розслідування триває, працює перекладач, повідомляє британське видання Metro.

Нагадаємо, що в Москві побили та пограбували тренера юнацької збірної Росії з футболу.

Раніше повідомлялося, що пограбували вже екс-тренера ПСЖ, викравши цінну документацію.





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