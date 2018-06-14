Результати всіх матчей чемпіонату світу-2018. ОНОВЛЮЄТЬСЯ





Чемпіонат світу з футболу 2018 — 21-й чемпіонат світу з футболу ФІФА, фінальний етап якого проходить з 14 червня по 15 липня 2018 року в Росії.

Група А

1-й тур

Росія – Саудівська Аравія 5:0

Єгипет – Уругвай

2-й тур

Росія – Єгипет

Уругвай – Саудівська Аравія

3-й тур

Уругвай – Росія

Саудівська Аравія – Єгипет

Група B

1-й тур

Португалія – Іспанія

Марокко – Іран

2-й тур

Португалія – Марокко

Іран – Іспанія

3-й тур

Іран – Португалія

Іспанія – Марокко

Група С

1-й тур

Франція – Австралія

Перу – Данія

2-й тур

Франція – Перу

Данія – Австралія

3-й тур

Данія – Франція

Австралія – Перу

Група D

1-й тур

Аргентина – Ісландія

Хорватія – Нігерія

2-й тур

Аргентина – Хорватія

Нігерія – Ісландія

3-й тур

Нігерія – Аргентина

Ісландія – Хорватія

Група Е

1-й тур

Бразилія – Швейцарія

Коста-Ріка – Сербія

2-й тур

Швейцарія – Сербія

Бразилія – Коста-Ріка

3-й тур

Бразилія – Сербія

Швейцарія – Коста-Ріка

Група F

1-й тур

Німеччина – Мексика

Швеція – Південна Корея

2-й тур

Південна Корея – Мексика

Німеччина – Швеція

3-й тур

Мексика – Швеція

Південна Корея – Німеччина

Група G

1-й тур

Бельгія – Панама

Туніс – Англія

2-й тур

Бельгія – Туніс

Англія – Панама

3-й тур

Англія – Бельгія

Панама – Туніс

Група H

1-й тур

Польща – Сенегал

Колумбія – Японія

2-й тур

Японія – Сенегал

Польща – Колумбія

3-й тур

Сенегал – Колумбія

Японія – Польща.

Календар ігор групового турніру чемпіонату світу.

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