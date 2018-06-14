Результати всіх матчей чемпіонату світу-2018. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Чемпіонат світу з футболу 2018 — 21-й чемпіонат світу з футболу ФІФА, фінальний етап якого проходить з 14 червня по 15 липня 2018 року в Росії.
Група А
1-й тур
Росія – Саудівська Аравія 5:0
Єгипет – Уругвай
2-й тур
Росія – Єгипет
Уругвай – Саудівська Аравія
3-й тур
Уругвай – Росія
Саудівська Аравія – Єгипет
Група B
1-й тур
Португалія – Іспанія
Марокко – Іран
2-й тур
Португалія – Марокко
Іран – Іспанія
3-й тур
Іран – Португалія
Іспанія – Марокко
Група С
1-й тур
Франція – Австралія
Перу – Данія
2-й тур
Франція – Перу
Данія – Австралія
3-й тур
Данія – Франція
Австралія – Перу
Група D
1-й тур
Аргентина – Ісландія
Хорватія – Нігерія
2-й тур
Аргентина – Хорватія
Нігерія – Ісландія
3-й тур
Нігерія – Аргентина
Ісландія – Хорватія
Група Е
1-й тур
Бразилія – Швейцарія
Коста-Ріка – Сербія
2-й тур
Швейцарія – Сербія
Бразилія – Коста-Ріка
3-й тур
Бразилія – Сербія
Швейцарія – Коста-Ріка
Група F
1-й тур
Німеччина – Мексика
Швеція – Південна Корея
2-й тур
Південна Корея – Мексика
Німеччина – Швеція
3-й тур
Мексика – Швеція
Південна Корея – Німеччина
Група G
1-й тур
Бельгія – Панама
Туніс – Англія
2-й тур
Бельгія – Туніс
Англія – Панама
3-й тур
Англія – Бельгія
Панама – Туніс
Група H
1-й тур
Польща – Сенегал
Колумбія – Японія
2-й тур
Японія – Сенегал
Польща – Колумбія
3-й тур
Сенегал – Колумбія
Японія – Польща.
Календар ігор групового турніру чемпіонату світу.
ЧС-2018
Результати всіх матчей чемпіонату світу-2018. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЧС-2018
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