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15.06.2018  01:32

Результати всіх матчей чемпіонату світу-2018. ОНОВЛЮЄТЬСЯ


Чемпіонат світу з футболу 2018 — 21-й чемпіонат світу з футболу ФІФА, фінальний етап якого проходить з 14 червня по 15 липня 2018 року в Росії.

Група А

1-й тур

Росія – Саудівська Аравія 5:0
Єгипет – Уругвай

2-й тур
Росія – Єгипет
Уругвай – Саудівська Аравія

3-й тур
Уругвай – Росія
Саудівська Аравія – Єгипет

Група B

1-й тур
Португалія – Іспанія
Марокко – Іран

2-й тур
Португалія – Марокко
Іран – Іспанія

3-й тур
Іран – Португалія
Іспанія – Марокко

Група С

1-й тур
Франція – Австралія
Перу – Данія

2-й тур
Франція – Перу
Данія – Австралія

3-й тур
Данія – Франція
Австралія – Перу

Група D

1-й тур
Аргентина – Ісландія
Хорватія – Нігерія

2-й тур
Аргентина – Хорватія
Нігерія – Ісландія

3-й тур
Нігерія – Аргентина
Ісландія – Хорватія

Група Е

1-й тур
Бразилія – Швейцарія
Коста-Ріка – Сербія

2-й тур
Швейцарія – Сербія
Бразилія – Коста-Ріка

3-й тур
Бразилія – Сербія
Швейцарія – Коста-Ріка

Група F

1-й тур
Німеччина – Мексика
Швеція – Південна Корея

2-й тур
Південна Корея – Мексика
Німеччина – Швеція

3-й тур
Мексика – Швеція
Південна Корея – Німеччина

Група G

1-й тур
Бельгія – Панама
Туніс – Англія

2-й тур
Бельгія – Туніс
Англія – Панама

3-й тур
Англія – Бельгія
Панама – Туніс

Група H

1-й тур
Польща – Сенегал
Колумбія – Японія

2-й тур
Японія – Сенегал
Польща – Колумбія

3-й тур
Сенегал – Колумбія
Японія – Польща.

Календар ігор групового турніру чемпіонату світу.

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