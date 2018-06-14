Активісти провели акцію протесту проти телеканалу Інтер. ВІДЕО

Активісти Національних дружин провели акцію протесту біля будівлі телеканалу Інтер, який транслюватиме матчі чемпіонату світу, що пройде в Росії з 14 червня по 15 липня.

Про це повідомляється на Facebook Національних дружин.

Акція виявилася короткою, але вдалою. Нагадали усім, що Інтер - це проросійський канал, який систематично займається російською пропагандою. Трансляція чемпіонату світу з футболу в РФ - ще одна спроба поширити ідеї русского міра серед українців", - сказано в заяві організації.

Активісти оточили будівлю телеканалу Інтер, розклеїли на вікнах і дверях будівлі плакати українського художника Андрія Єрмоленка, що закликають до бойкоту турніру.

Також представники організації вимагають скасувати трансляцію програм і репортажів, пов'язаних із проведенням ЧЄ. Вони пообіцяли повернутися і продовжити акцію протесту.

Нагадаємо, Інтер покаже матчі збірної Росії.

Крім того, Інтер став єдиним телеканалом, який відправить своїх журналістів у Росію.