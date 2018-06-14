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14.06.2018  15:52

Клімкін: Спорт — це спорт, дивіться трансляцію, але в Росії нема чого робити

Павло Клімкін

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін ще раз заявив про небезпеку поїздок до Росії, та закликав українців не їхати на Чемпіонат світу з футболу, що стартує 14 червня.

"Перед тим, як їхати на чемпіонат, 15 разів поміркуйте, чи воно того вартує. Коли ви їдете в Росію, ризики, які будуть вас оточувати є непомірними. Правокації спесцслужб ... чи вам там щось підкинуть, чи заарештують, чи у чомусь будуть звинувачувати...", - говорить політик.

"І особливо ті, хто брав участь в АТО. Звичайно, якісь списки у них є, фейкові чи не фейкові, але яка різниця. Не робіть це", — наголосив міністр, а також закликав не давати приводів чимось манупулювати.

"І взагалі, спорт — це спорт, дивіться трансляцію, але в Росії нема чого робити. Це моє глибоке переконання. Звичайно ми будемо турбуватися, у нас є схеми, за якими працюватимуть консули ..., але я впевнений, що ризики є непомірними", - сказав Клімкін після показу документальної стрічки виробництва Громадського Етапом через пів-Землі: історія ув'язнення Сенцова і Кольченка у кінотеатрі Жовтень.

Нагадуємо, до бойкоту ЧС в Росії приєднався ще один український політик.

Раніше повідомлялося, що Європарламент закликатиме бойкотувати ЧС в Росії.





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