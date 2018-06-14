У Саранську бюджетників змусили мити стадіон
|Мордовія Арена
Перед початком чемпіонату світу-2018 працівників державних установ змусили мити Мордовію Арену в російському Саранську.
Як розповів виданню Нова Газета місцевий житель Євген Мослов, минулої неділі працівників бюджетних установ у примусовому порядку попросили прийти на стадіон, як виявилось, для того, щоб підмести підлогу та вимити сидіння.
"Від нашої організації було дев'ять людей, всього на стадіоні прибиралось людей сто. У суботу подзвонив директор нашої організації, нічого не пояснив, ми дізналися, що потрібно робити, тільки коли пройшли акредитацію ФІФА й отримали спеціальні бейджики зі штрихкодом", - сказав Євген.
Також він заявив, що була можливість відмовитись, але не ризикнув, знаючи можливі наслідки.
Окрім цього Євген сказав, що не відвідає жодного матчу ЧС-2018, адже для нього та його сім'ї це дуже дорого, пише Футбол 24.
Нагадаємо, що ЧС ще не почався, а "гостинні" москвичі вже встигли пограбувати туриста.
Раніше повідомлялося, що в Росії фанатам заборонили навіть курей.
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