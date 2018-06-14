Андрій Русол: Це останній ЧС для Мессі та Роналду? Не впевнений, вони нас ще порадують

Автор першого голу збірної України на чемпіонаті світу у 2006 році, відомий у минулому захисник Дніпра поділився очікуваннями від ЧС-2018, а також згадав про єдиний в історії виступ синьо-жовтих на Мундіалі.





12 років тому у Гамбурзі українська збірна здобула першу у своїй історії перемогу на чемпіонаті світу-2006. Тоді українці виходили на поле після відчутної поразки від Іспанії 0:4, і вболівальники очікували від них лише перемоги. А позаяк суперник синьо-жовтих Саудівська Аравія був не із розряду фаворитів першості, то фанати хотіли побачити якомога впевненішу звитягу. Їхні очікування справдилися на 100 відсотків: спочатку Андрій Русол, потім Сергій Ребров, Андрій Шевченко та Максим Калиниченко засмутили аравійців та встановили остаточний рахунок 4:0.

Про те, що у момент взяття воріт на 4-й хвилині поєдинку відчував герой матчу, він сам розповів в інтерв'ю для Чемпіона.

Але спочатку ми спитали у екс-захисника про те, що він очікує від першості у Росії.

- Великих сподівань з приводу чемпіонату світу не відчуваю, адже наша збірна туди не пробилася, - каже Русол. - Буду розглядати перегляд матчів із професіональної точки зору. Цікаво подивитися за найсильнішими збірними, можливо підмітити якісь нові тенденції. Які саме? Побачимо...Думаю, і вболівальникам, і, звісно, мені цікаво і те, як зможуть проявити себе молоді футболісти на чемпіонаті світу. Цей турнір може стати знаком якості в їхній подальшій кар'єрі. Одна справа, показувати хороший рівень у себе у клубі та національній першості, інша - Мундіаль, де значно вища ціна помилки, тому на гравцях лежить велика відповідальність.

- Деякі зірки із провідних клубів Європи, у тому числі і зірки, що сходять, мають за спиною важкий сезон. Чи не відобразиться втома на їхній грі на чемпіонаті світу?

- Думаю, вони усі професіонали, тому знають, як правильно розподілити готовність до сезону, як підійти до першості світу у хорошій формі. Тому на мою думку, у них не буде проблем і ми побачимо футбол високого ґатунку. Чемпіонат світу - це важлива подія у житті кожного спортсмену, має велике значення як у його кар'єрі, так і що стосується престижу країни, за збірну якої він виступає, і якщо ти зірка світового масштабу, то мусим розуміти ці всі речі.

- До речі, а що скажете про Мессі та Роналду, для яких цей чемпіонат може стати останнім в їхній кар'єрі?

- Я би не був упевнений у цьому на 100 відсотків. Подивимося. Мессі та Роналду - два унікальних атлети, які постійно протягом 10, а навіть і більше, років знаходять усередині себе мотивацію. І головне - виступають на високому рівні. Не хотів би давати якісь прогнози щодо виступу цих футболістів та їх команд, але буду сподіватися, що вони нас порадують.

- Букмекери вважають найголовнішими претендентами на перемогу на Мундіалі Бразилію, Німеччину та Іспанію. Шанси Аргентини та Португалії - дещо менші.

- Я б ризикнув сказати, що явного фавориту на ЧС немає, натомість є група претендентів на титул і ця група доволі чисельна. Рівень цих команд - приблизно однаковий. Німцям у будь-якому разі буде важко захищати чемпіонство. Тим більше, мене здивувало те, що у остаточну заявку не потрапив зірковий Лерой Сане із Манчестер Сіті.

- Ви - автор першого голу збірної України на чемпіонаті світу. Що відчували, коли забили у ворота Саудівської Аравії 19 червня 2006 року?

- Коли виходили на поле, відчували хвилювання, адже нам дуже кортіло виправити ситуація після поразки від іспанців 0:4. Причому якомога швидше. Що відчув, коли вже на 3-й хвилині відкрив рахунок? Звичайні емоції, які відчуває футболіст, коли забиває. Масштабу не відчував...набагато пізніше, звичайно, зрозумів, що забив історичний гол. І це, до речі, сталося навіть уже після ЧС. Добре, що так впевнено перемогли Саудівську Аравію, адже далі турнірна ситуація у групі залежала лише від нас. Отримали впевненість у своїх силах, зрозуміли, що можемо грати та показувати результат. Хоча у чвертьфіналі вже нічого не змогли протипоставити Італії, адже об'єктивно ця команда була сильніше за нас. Ми багато сил залишили в 1/8 фіналу і напевно просто забракло досвіду ігор у такому режимі та при такій психологічній напрузі.

- Ту збірну України критикували за відсутність яскравого та цікавого футболу...

- У першу чергу ми грали на результат, адже мали задачу вийти з групи. Врешті-решт ми вирішили її, але про видовищність навряд чи хтось із хлопців тоді думав.

- Чому на вашу думку нинішня збірна України без шансів програла боротьбу за путівку на ЧС?

- Прийшов новий тренер, повністю перелаштувалася побудова гри, навіть я б сказав, філософія тренувального процесу. Відбулася така маленька революція. Тому команді потрібен час, щоб зміцнити, щоб молоді гравці набралися досвіду. А потенціал у неї безперечно є...

Нагадаємо, 14 червня відбудеться матч-відкриття чемпіонату світу між Росією та Саудівською Аравією.

Зазначимо, що календар матчів групового турніру на ЧС-2018 доступний на Чемпіоні.