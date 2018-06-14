Ібрагімович: Швеція не відчує тиску, бо в ній немає мене

Златан Ібрагімович

Збірна Швеції не відуватиме психологічний тиск на чепіонаті світу.

Так вважає екс-форвард національної команди Златан Ібрагімович, повідомляє Sportbox.

"У збірної Німеччини 22 чудових футболіста. Але їхня гра не стане ні для кого сюрпризом, Німеччина завжди хороша. Чемпіонат світу - турнір непередбачуваний, можуть вистрілити маленькі команди, яких вважали аутсайдерами", - сказав швед.

"Головне – показати красивий футбол і отримати від нього задоволення. У мене є припущення, що збірна Бразилії покаже нам щось особливе, з огляду на їхній рівень на минулому чемпіонаті світу і те, що я не граю на цьому", - зпрогнозував Златан.

"Збірній Швеції хочу побажати удачі на турнірі. Нехай футболісти насолоджуються грою, ніякого тиску на команду не буде, тому що в ній немає мене", – цитує Ібрагімовича Футбол 24.

Нагадаємо, що Ібрагімович вдарив суперника та отримав вилучення у США. ВІДЕО.

Пізніше Ібрагімович забив два голи за Лос-Анджелес Гелексі. ВІДЕО