Екс-нападник збірної України кайфує на чемпіонаті світу в Росії
|Андрій Воронін і Алєксандр Самєдов
Колишній форвард збірної України Андрій Воронін поїхав на чемпіонат світу в Росії.
Про це повідомляє Чемпіонат.
"Настрій дуже гарний. Атмосфера краща, ніж раніше. Зараз видно, що всі чотири роки чекали на цю подію", - сказав українець.
"У 2006 році не вдалося так само відчути атмосферу - ми тоді постійно перебували то в автобусі, то в роздягальні. А зараз розумієш, що це таке. Я був на фіналі Ліги чемпіонів у Києві, отримав масу задоволення - просто море. Сподіваюся, сьогодні буде те ж саме", - розповів Воронін.
"Самєдов - моя рідна, близька людина. Він мене запросив на чемпіонат світу. Хотілося б, щоб у нього все вийшло, адже це його другий і останній чемпіонат світу. Я йому сказав, що є передчуття, що він сьогодні заб'є гол", - поділився екс-футболіст.
Нагадаємо, що Воронін зустрівся з Клоппом. ФОТО.
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