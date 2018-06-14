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14.06.2018  18:59

Екс-нападник збірної України кайфує на чемпіонаті світу в Росії

Андрій Воронін і Алєксандр Самєдов

Колишній форвард збірної України Андрій Воронін поїхав на чемпіонат світу в Росії.

Про це повідомляє Чемпіонат.

"Настрій дуже гарний. Атмосфера краща, ніж раніше. Зараз видно, що всі чотири роки чекали на цю подію", - сказав українець.

"У 2006 році не вдалося так само відчути атмосферу - ми тоді постійно перебували то в автобусі, то в роздягальні. А зараз розумієш, що це таке. Я був на фіналі Ліги чемпіонів у Києві, отримав масу задоволення - просто море. Сподіваюся, сьогодні буде те ж саме", - розповів Воронін.

"Самєдов - моя рідна, близька людина. Він мене запросив на чемпіонат світу. Хотілося б, щоб у нього все вийшло, адже це його другий і останній чемпіонат світу. Я йому сказав, що є передчуття, що він сьогодні заб'є гол", - поділився екс-футболіст.

Нагадаємо, що Воронін зустрівся з Клоппом. ФОТО.

Раніше Шевченко розповів, у чому він програвав Вороніну.





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