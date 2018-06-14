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14.06.2018  18:57

Франція - Австралія: анонс матчу чемпіонату світу у групі С

 

16 червня стартують змагання у групі С на чемпіонаті світу-2018. 

Так, о 13:00 у Казані відбудеться матч Франція - Австралія. 

Австралійці потрапили на ЧС-2019 в останній момент, перемігши у стикових поєдинках Гондурас (0:0 та 3:1). На Мундіалі вони спробують принаймні повторити результат ЧС-2006, коли вони потрапили в 1/8 фіналу і там чинили достойний опір Італії. 

Франція приїхала у Росію у статусі фаворита, тому вже у поєдинку з австралійцями їм слід підтверджувати видані аванси. 

Франція

Кількість участей у фінальній стадії ЧС: 15

Найвище досягнення: чемпіони світу-1998: 

Товариські матчі перед ЧС-2018: 23.03. Франція - Колумбія - 2:3, 27.03. Росія - Франція - 1:3, 28.05. Франція - Ірландія - 2:0, 01.06. Франція - Італія - 3:1, 09.06. Франція - США - 1:1.   

Австралія

Кількість участей у фінальній стадії ЧС: 5

Найвище досягнення: 1/8 фіналу на ЧС-2006 

Товариські матчі перед ЧС-2018: 23.03. Норвегія - Австралія - 4:1, 27.03. Австралія - Колумбія - 0:0, 01.06. Чехія - Австралія - 0:4, 09.06. Угорщина - Австралія - 1:2.   

Франція - Австралія 

16 червня, 13:00. Казань, стадіон Казань-Арена.

Очні зустрічі: 26.05.1994. МТ. Франція - Австралія - 1:0. 01.06.2001. КК. Франція - Австралія - 0:1. 11.11.2001. ТМ. Австралія - Франція - 1:1. 11.10.2013. ТМ. Австралія - Франція - 6:0.

Зазначимо, що календар матчів групового турніру на ЧС-2018 доступний на Чемпіоні

Також на Чемпіоні можна подивитися заявки усіх збірних-учасниць ЧС-2018.





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