Росія вперше в 2018 році забила два голи в одному матчі

Росія святкує перший забитий гол

Збірна Росії вперше цього року забила більше одного м'яча в грі.

Сталося це в протистоянні чемпіонату світу проти Саудівської Аравії.

Цьогоріч підопічні Станіслава Черчесова провели 4 спаринги з Бразилією (0:3), Францією (1:3), Австрією (0:1) і Туреччиною (1:1).

Нагадаємо, що гомосексуалісти будуть отримувати гроші за кожен забитий м'яч збірної Росії.