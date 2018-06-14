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14.06.2018  19:30

Росія вперше в 2018 році забила два голи в одному матчі

 Росія святкує перший забитий гол

Збірна Росії вперше цього року забила більше одного м'яча в грі.

Сталося це в протистоянні чемпіонату світу проти Саудівської Аравії.

Цьогоріч підопічні Станіслава Черчесова провели 4 спаринги з Бразилією (0:3), Францією (1:3), Австрією (0:1) і Туреччиною (1:1).

Нагадаємо, що гомосексуалісти будуть отримувати гроші за кожен забитий м'яч збірної Росії.





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