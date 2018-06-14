Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
279 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]14.06.2018 19:30
Росія вперше в 2018 році забила два голи в одному матчі
|Росія святкує перший забитий гол
Збірна Росії вперше цього року забила більше одного м'яча в грі.
Сталося це в протистоянні чемпіонату світу проти Саудівської Аравії.
Цьогоріч підопічні Станіслава Черчесова провели 4 спаринги з Бразилією (0:3), Францією (1:3), Австрією (0:1) і Туреччиною (1:1).
Нагадаємо, що гомосексуалісти будуть отримувати гроші за кожен забитий м'яч збірної Росії.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій