Росія - Саудівська Аравія: розгромна перемога господарів на старті Мундіаля. ВІДЕО





Збірна Росії розгромила Саудівську Аравії у матчі-відкритті ЧС-2018, забивши супернику 5 сухих голів.

Команда із Азії не спромоглася проявити характер - ні, коли пропустила вже на 12-й хвилині, ні наприкінці зустрічі, коли при рахунку 0:3 примудрилася дозволити супернику двічі вразити свої ворота.

Росіянам багато в чому допомогла травма атакувального півзахисника Алана Дзагоєва у середині першого тайму, адже Дєніс Чєришев, який вийшов на заміну, став автором двох голів. Що стосується Дзагоєва, то він отримав пошкодження стегна, і, судячи з оцінок спеціалістів, вже завершив виступи на ЧС.

Саудівська Аравія повністю провалила матч у захисті - у момент взяття воріт захисники саудитів виглядали статистами, а, якщо і намагалися завадити супернику зробити результативну дію, то робили це якось геть немайстерно. Іншим словом, якщо ця команда не зробить висновки, може стати одним із розчарувань турніру.

Цікаво, що ще у березні збірна України грала проти Саудівської Аравії у товариському матчі і місцями теж відверто розривала захист суперника. Проте тоді українцям не вдалося забити більше одного гола. І хоча порівнювати офіційну гру із по суті тренувальною недоречно, вже тоді здавалося, що аравійці можуть виявитися абсолютно зайвими на ЧС.

Правда, треба зазначити, що Італії ця команда програла лише 1:2. Але ж для італійців, крім напевно Маріо Балотеллі, який повертався у команда після тривалої перерви, та гра абсолютно нічого не значила.

Що ж, Росії не варто радіти завчасно: другий матч на ЧС-2018 команда Станіслава Чєрчєсова зіграє проти Єгипту - у вівторок, 19 червня, в Санкт-Петербурзі. А там буде геть інший суперник.

Чемпіонат світу

Груповий етап

Група А

14 червня

Росія - Саудівська Аравія 5:0 (2:0, 3:0)

Голи: 1:0 - 12 Газінскій, 2:0 - 43 Чєришев, 3:0 - 71 Дзюба, 4:0 - 90 Чєришев, 5:0 - 90 Головін

Росія: Акінфєєв, Ігнашевич, Кутєпов, Фернандес, Жирков, Головін, Газінський, Самєдов (Кузяєв, 64), Зобнін, Дзагоєв (Чєришев, 24), Смолов (Дзюба, 70).

Саудівська Аравія: Аль-Маюф, Хаусауі, Аль-Шахрані, Аль-Брейк, Хаусауі, Аль-Джассим, Отайф (Аль-Мувалад, 64), Аль-Шехрі (Бахебрі, 74), Аль-Досарі, Аль-Фарадж, Аль -Сахлаві (Ассера, 85).

Попередження: Головін (88), Аль-Джассім (90).

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