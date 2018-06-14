Тренер Росії Чєрчєсов: Хочемо бути на цьому чемпіонаті світу гідними господарями

Станіслав Чєрчєсов

Збірна Росії хоче бути гідним господарем на домашньому чемпіонаті світу.

Про це після матчу з Саудівською Аравією (5:0) заявив головний тренер росіян Станіслав Чєрчєсов.

"Ми вчора на прес-конференції говорили, що словами ще ніхто нікого не переміг. Сьогодні ми ділом довели, що хочемо бути на цьому чемпіонаті світу гідними господарями. Вдячний хлопцям, ми виконали те, що планували", - сказав наставник.

"Заміна Дзагоєва? Звісно, ми маємо план А, B, C тощо. Інша справа, що не хотілося б через травму міняти гравця", – сказав Черчесов в ефірі телеканалу Перший.

Нагадаємо, що основний гравець збірної Росії серйозно травмувався в дебюті чемпіонату світу.