Екс-гравець Динамо і Шахтаря: Саудівська Аравія - це команда першого або навіть другого дивізіону

Андрєй Канчєльскіс

Саудівська Аравія грає на рівні першого чи другого дивізіону чемпіонату Росії.

Так вважає екс-гравець українських клубів і збірної Росії Андрєй Канчєльскіс.

"Звісно, Саудівська Аравія - це команда першого дивізіону нашого, по-моєму, навіть другого дивізіону. З таким футболом незрозуміло, як вони взагалі відібралися на чемпіонат світу. Полонені якісь вийшли", - сказав екс-півзахисник.

"Смішно, якщо не обігрувати суперника, який ледве дихає. Зрозумійте, це було б неподобством. Те, що ми забили і відчули впевненість це добре, радий за хлопців", - додав Канчєльскіс.



"Подивимося, як далі будемо грати проти нормальних суперників. Це ж не суперник, не команда. Забути треба цю гру швидше і взагалі про неї не говорити", - цитує фахівця Спорт-Експрес.

Нагадаємо, що в стартовому матчі ЧС-2018 Росія розгромила Саудівську Аравію (5:0).

Раніше повідомлялося, що екс-нападник збірної України кайфує на чемпіонаті світу в Росії.