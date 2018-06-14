Екс-гравець Динамо і Шахтаря: Саудівська Аравія - це команда першого або навіть другого дивізіону
|Андрєй Канчєльскіс
Саудівська Аравія грає на рівні першого чи другого дивізіону чемпіонату Росії.
Так вважає екс-гравець українських клубів і збірної Росії Андрєй Канчєльскіс.
"Звісно, Саудівська Аравія - це команда першого дивізіону нашого, по-моєму, навіть другого дивізіону. З таким футболом незрозуміло, як вони взагалі відібралися на чемпіонат світу. Полонені якісь вийшли", - сказав екс-півзахисник.
"Смішно, якщо не обігрувати суперника, який ледве дихає. Зрозумійте, це було б неподобством. Те, що ми забили і відчули впевненість це добре, радий за хлопців", - додав Канчєльскіс.
"Подивимося, як далі будемо грати проти нормальних суперників. Це ж не суперник, не команда. Забути треба цю гру швидше і взагалі про неї не говорити", - цитує фахівця Спорт-Експрес.
Нагадаємо, що в стартовому матчі ЧС-2018 Росія розгромила Саудівську Аравію (5:0).
Раніше повідомлялося, що екс-нападник збірної України кайфує на чемпіонаті світу в Росії.
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