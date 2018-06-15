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15.06.2018  07:24

Єгипет - Уругвай: де дивитися матч чемпіонату світу у групі А

 

15 червня відбудеться другий матч 1-го туру у групі А на чемпіонаті світу-2018. 

О 15:00 на поле стадіону Єкатєрінгбург-Арена вийдуть збірні Єгипту та Уругваю.

Пряму трансляцію поєдинку можна подивитися на телеканалі Інтер. 

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у матчі зможе взяти участь Мохамед Салах

Як відомо, напередодні у групі А збірна Росії розбила Саудівську Аравію у матчі-відкритті

Зазначимо, що календар матчів групового турніру на ЧС-2018 доступний на Чемпіоні.





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