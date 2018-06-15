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15.06.2018  07:49

Аргентина - Ісландія: анонс історичного матчу чемпіонату світу

 

16 червня стартують змагання у групі D на чемпіонаті світу-2018.

Так, о 16:00 у Москві відбудеться зустріч між збірними Аргентини та Ісландії. 

Для ісландців цей матч стане історичним, адже команда проведе свій перший поєдинок у рамках фінальної частини ЧС.  

Нагадаємо, що збірна Ісландії виграла групу у кваліфікаційному турнірі, випередивши збірну України. 

Аргентинці стартують на чемпіонаті світу у ролі фаворита - Ліонель Мессі та Ко сповнені бажанням реабілітуватися за поразку у фіналі ЧС-2014. До того ж, у цієї команди виникли певні проблеми у кваліфікації - на ЧС-2018 альбіселесті потрапили ледь не в останній момент. 

Цікаво, що ісландці не виграли у жодному з чотирьох спарингів весни та початку червня. 

Аргентина

Кількість участей у фінальній стадії ЧС: 17

Найвище досягнення: чемпіони світу-1978 та 1986. 

Товариські матчі перед ЧС-2018: 23.03. Аргентина - Італія - 2:0, 27.03. Іспанія - Аргентина - 6:1, 30.05. Аргентина - Гаїті - 4:0.   

Ісландія

Кількість участей у фінальній стадії ЧС: 1

Найвище досягнення: вихід у фінальну частину ЧС у 2018 

Товариські матчі перед ЧС-2018: 24.03. Мексика - Ісландія - 3:0, 28.03. Ісландія - Перу - 1:3, 02.06. Ісландія - Норвегія - 2:3, 07:06. Ісландія - Гана - 2:2.    

Аргентина - Ісландія 

16 червня, 16:00. Москва, стадіон Спартак. 

Суддя: Шимон Марчиняк (Польща). 

Зазначимо, що календар матчів групового турніру на ЧС-2018 доступний на Чемпіоні

Також на Чемпіоні можна подивитися заявки усіх збірних-учасниць ЧС-2018.





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