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473 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]15.06.2018 08:10
Португалія - Іспанія: де дивитися суперматч на чемпіонаті світу
15 червня розпочнуться змагання у групі В на чемпіонаті світу-2019.
Так, о 21:00 на стадіоні Фішт у Сочі розпочнеться протистояння збірних Португалії та Іспанії.
Португальці та іспанці на попередньому чемпіонаті світу у 2014 році не змогли пройти груповий раунд, тому ця першість буде особливо для обох команд.
Пряму трансляцію протистояння Криштіану Роналду і Ко та чемпіонів світу-2010 можна подивитися у прямому ефірі на телеканалі Інтер.
Раніше повідомлялося, що 15 червня також відбудеться матч у групі А між Єгиптом та Уругваєм.
Як відомо, напередодні у групі А збірна Росії розбила Саудівську Аравію у матчі-відкритті.
Зазначимо, що календар матчів групового турніру на ЧС-2018 доступний на Чемпіоні.
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