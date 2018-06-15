Португалія - Іспанія: де дивитися суперматч на чемпіонаті світу

15 червня розпочнуться змагання у групі В на чемпіонаті світу-2019.

Так, о 21:00 на стадіоні Фішт у Сочі розпочнеться протистояння збірних Португалії та Іспанії.

Португальці та іспанці на попередньому чемпіонаті світу у 2014 році не змогли пройти груповий раунд, тому ця першість буде особливо для обох команд.

Пряму трансляцію протистояння Криштіану Роналду і Ко та чемпіонів світу-2010 можна подивитися у прямому ефірі на телеканалі Інтер.

Раніше повідомлялося, що 15 червня також відбудеться матч у групі А між Єгиптом та Уругваєм.

Як відомо, напередодні у групі А збірна Росії розбила Саудівську Аравію у матчі-відкритті.

Зазначимо, що календар матчів групового турніру на ЧС-2018 доступний на Чемпіоні.