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623 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]15.06.2018 08:53
Рамос: Збірна Іспанії наче на похорони приїхала
|Серхио Рамос
Збірна Іспанії перебуває в поганому психологічному стані перед стартовою грою чемпіонату світу.
Про це повідомив капітан збірної Серхіо Рамос, пише Mirror.
"Таке відчуття, що ми на похоронах, але насправді ми на чемпіонаті світу - це прекрасна подія. Нам потрібно якомога швидше рухатися вперед", - сказав гравець.
"Дійсно, це був неприємний момент. Хулен Лопетегі був частиною нашої команди, він допоміг нам пройти кваліфікацію. Але я думаю, що збірна Іспанії важливіша всього особистого", - підкреслив захисник.
"Нам не треба більше концентруватися на цьому. Скоро грати з чемпіонами Європи, і щораніше ми забудемо все, що відбулося, тим краще для нас", - цитує Рамоса Трибуна.
Нагдаємо, що збірну Іспанії очолив легендарний футболіст Реала.
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