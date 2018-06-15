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15.06.2018  08:53

Рамос: Збірна Іспанії наче на похорони приїхала

Серхио Рамос

Збірна Іспанії перебуває в поганому психологічному стані перед стартовою грою чемпіонату світу.

Про це повідомив капітан збірної Серхіо Рамос, пише Mirror.

"Таке відчуття, що ми на похоронах, але насправді ми на чемпіонаті світу - це прекрасна подія. Нам потрібно якомога швидше рухатися вперед", - сказав гравець.

"Дійсно, це був неприємний момент. Хулен Лопетегі був частиною нашої команди, він допоміг нам пройти кваліфікацію. Але я думаю, що збірна Іспанії важливіша всього особистого", - підкреслив захисник.

"Нам не треба більше концентруватися на цьому. Скоро грати з чемпіонами Європи, і щораніше ми забудемо все, що відбулося, тим краще для нас", - цитує Рамоса Трибуна.

Нагдаємо, що збірну Іспанії очолив легендарний футболіст Реала.





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