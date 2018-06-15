Російська жінка кумедно перервала ефір бразильського журналіста в Москві. ВІДЕО

У перший день ЧС-2018 в Росії на одній із вулиць Москви стався кумедний випадок за участю місцевої жительки та бразильських журналістів.

Медійники каналу Fox Sports спокійно працювали на вулицях Москви, готуючи репортаж про ЧС-2018. Проте раптом у кадр потрапила місцева жителька, яка наполегливо намагалась поспілкуватись з бразильським журналістом російською мовою.

Після декількох хвилин спроб з'ясування, яку країну представляє журналіст, жінці так і не вдалось порозумітись із репортером, однак його колег у студії вона однозначно насмішила, пише Футбол 24.

В Москве репортер канала FOX Sports брал интервью у болельщиков, но тут в кадр попала интересная женщина. Эпичный диалог в формате Реутов ТВ



Полная версия в тележеньке https://t.co/MvCBIozeD5 pic.twitter.com/okT6cF56ej — Новости. Как есть (@nourlnews) 14 июня 2018 г.

Нагадаємо, що московський спецназ не пустив на парковку Лужніків легенду футболу. ВІДЕО.

Раніше повідомлялося, що коментатор ЧС-2018 в Україні Кадемін через Мундіаль почав жити окремо від родини.