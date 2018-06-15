Російська жінка кумедно перервала ефір бразильського журналіста в Москві. ВІДЕО
У перший день ЧС-2018 в Росії на одній із вулиць Москви стався кумедний випадок за участю місцевої жительки та бразильських журналістів.
Медійники каналу Fox Sports спокійно працювали на вулицях Москви, готуючи репортаж про ЧС-2018. Проте раптом у кадр потрапила місцева жителька, яка наполегливо намагалась поспілкуватись з бразильським журналістом російською мовою.
Після декількох хвилин спроб з'ясування, яку країну представляє журналіст, жінці так і не вдалось порозумітись із репортером, однак його колег у студії вона однозначно насмішила, пише Футбол 24.
В Москве репортер канала FOX Sports брал интервью у болельщиков, но тут в кадр попала интересная женщина. Эпичный диалог в формате Реутов ТВ— Новости. Как есть (@nourlnews) 14 июня 2018 г.
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