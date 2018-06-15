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130 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]15.06.2018 09:35
Марокко - Іран: де дивитися матч чемпіонату світу у групі В
15 червня у Санкт-Петербурзі відбудеться матч групи В чемпіонату світу-2018 між збірними Марокко та Ірану.
Гра розпочнеться о 18:00.
Матч можна подивитися у прямому ефірі на телеканалі Інтер.
Нагадаємо, що 15 червня у рамках турніру у групі В відбудеться суперпротистояння Португалія - Іспанія.
Зазначимо, що календар матчів групового турніру на ЧС-2018 доступний на Чемпіоні.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій