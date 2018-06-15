Марокко - Іран: де дивитися матч чемпіонату світу у групі В

15 червня у Санкт-Петербурзі відбудеться матч групи В чемпіонату світу-2018 між збірними Марокко та Ірану.

Гра розпочнеться о 18:00.

Матч можна подивитися у прямому ефірі на телеканалі Інтер.

Нагадаємо, що 15 червня у рамках турніру у групі В відбудеться суперпротистояння Португалія - Іспанія.

Зазначимо, що календар матчів групового турніру на ЧС-2018 доступний на Чемпіоні.