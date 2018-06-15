Перу - Данія: анонс матчу чемпіонату світу у групі С

16 червня на чемпіонаті світу-2018 у групі С зустрінуться збірні Перу та Данії.

Матч розпочнеться о 19:00 на стадіоні Мордовія-Арена.

Зазначимо, що у рамках турніру у цьому квартеті 16 червня о 13:00 відбудеться матч Франція - Австралія.

Перуанці пробилися на першість завдяки перемозі над Новою Зеландією у стикових матчах, тоді як Данія зайняла 2-е мсце у групі, пропустивши вперед Польщу та пройшовши згодом у стиках Ірландію - 0:0 вдома та 5:1 на виїзді.

У квартеті С, де крім цих двох команд виступають ще Франція та Австралія, перуанці та данці стануть головними претендентами на другу путівку у плей-офф, тож очевидно, що гра у Саранську буде справді безкомпромісною.

Напередодні чемпіонату світу у мережі з'явився мем на тему виступів Данії на турнірі: так, на зображенні, яке вже потрапило на футболки, описується тактика гри данців, які за задумом автора, націлені лише на те, щоб віддати пас на лідера команди, атакувального хава Тоттенгема Крістіана Еріксена.

Вийшло справді кумедно, втім, збірна Данії - явно не команда лише Еріксена. Збірна, основу якої складають представники європейських топ-чемпіонатів, яку тренує досвідчений та доволі успішний норвезький спеціаліст Аге Гарейде, не може спирається на одного футболіста. Тут можна виділити, наприклад, 23-річного африканця Піоне Сісто, який провів хороший сезон у Сельті.

Проте травма основного форварда Нікласа Бендтнера - очевидний негатив щодо прогнозу на ЧС для скандинавів.

Перу - теж міцна команда, яка вже декілька років на рівних протистоїть лідерам південноамериканського футболу. Бронза Копа Америка у 2015 році - тому яскраве підтвердження. До речі, ця звитяга - заслуга у тому числі і для досвідченого тренера Рікардо Гареки з Аргентини. Крім успіху на континенті перуанці із аргентинцем досягли історичного успіху - уперше з ЧС-1982 інки будуть виступати у компанії найсильніших збірних планети.

Перу

Кількість участей у фінальній стадії ЧС: 5

Найвище досягнення: вихід у другий раунд ЧС-1970 та 1978.

Товариські матчі перед ЧС-2018: 24.03. Перу - Хорватія - 2:0, 28.03. Перу - Ісландія - 3:1, 28.05. Перу - Шотландія - 2:0, 03.06. Перу - Саудівська Аравія - 3:0, 09.06. Швеція - Перу - 0:0.

Данія

Кількість участей у фінальній стадії ЧС: 5

Найвище досягнення: вихід в 1/4 фіналу

Товариські матчі перед ЧС-2018: 22.03. Данія - Панама - 1:0, 27.03. Данія - Чилі - 0:0, 02.06. Швеція - Данія - 0:0, 09:06. Данія - Мексика - 2:0.

Перу - Данія

16 червня, 19:00. Саранськ, стадіон Мордовія-Арена

Суддя: Бакарі Гассама (Гамбія).

Очні зустрічі: 19.01.97. МТ. Перу - Данія - 1:2.

Орієнтовні склади

Перу: Гальєсе, Корсо, Родрігес, К. Рамос, Трауко, Йотун, Тапія, Каррільйо, Флорес, Фарфан, Герреро.

Данія: Шмайхель, Дальсгор, К'єр, Крістенсен, Ларсен, Ділейні, Квіст, Поульсен, Еріксен, Сісто, Йоргенсен.

Нагадаємо, 15 червня у матчі-відкриття чемпіонату світу Росія розгромила Саудівську Аравію.

Зазначимо, що календар матчів групового турніру на ЧС-2018 доступний на Чемпіоні.