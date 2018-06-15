Головін втік з інтерв'ю Першому каналу через надмірну похвалу ведучого. ВІДЕО
|Алєксандр Головін
Гравець збірної Росії Алєксандр Головін пішов з інтерв'ю Першому каналу, не відповівши на запитання журналіста в студії.
Ведучий новин спорту каналу Алєксандр Садоков занадто перехвалив свого співвітчизника. Той не дослухав і пішов.
"Сьогодні відбулося народження нової російської зірки. Це Алєксандр Головін. Дві передачі і блискучий гол зі штрафного. Під таким пресом перебуває цей гравець", - сказав фахівець.
"Говорять про те, що Ювентус за нього бореться. Що Мілан сьогодні дивився саме на стадіоні. І ось зірки перевіряються саме так. як вони грають під тиском. Алєксандр сьогодні показав, що тут і характер, і майстерність", - цитує Садокова Трибуна.
Нагадаємо, що Росія перемогла Саудівську Аравію 5:0 на старті ЧС-2018.
Також повідомлялося, що основний гравець збірної Росії серйозно травмувався в дебюті чемпіонату світу.
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