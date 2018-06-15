Хорватія - Нігерія: анонс матчу чемпіонату світу у групі D

16 червня о 22:00 розпочнеться матч турніру у групі D чемпіонату світу-2018 між збірними Хорватії та Нігерії.

Гра відбудеться у Калінграді.

У цій групі 16 червня також зіграють збірні Аргентини та Ісландії.

Хорватія пробилася на чемпіонат світу завдяки 2-му місцю у групі з Україною та Ісландією, а згодом - перемоги у стикових матчах над Грецією (4:1 та 0:0).

Нігерія здобула впевнену перемогу у своїй кваліфікаційній групі, залишивши позаду Замбію, Камерун та Алжир.

Хорватія

Кількість участей у фінальній стадії ЧС: 5

Найвище досягнення: 3-є місце на ЧС-1998.

Товариські матчі перед ЧС-2018: 24.03. Перу - Хорватія - 2:0, 28.03. Мексика - Хорватія - 0:1, 03.06. Бразилія - Хорватія - 2:0, 08.06. Хорватія - Сенегал - 2:1.

Нігерія

Кількість участей у фінальній стадії ЧС: 6

Найвище досягнення: вихід в 1/8 фіналу у 1994, 1998 та 2014 роках.

Товариські матчі перед ЧС-2018: 22.03. Польща - Нігерія - 0:1, 27.03. Нігерія - Сербія - 0:2, 28.05. Нігерія - ДР Конго - 1:1, 02.06. Англія - Нігерія - 2:1, 06.06. Нігерія - Чехія - 0:1.

Хорватія - Нігерія

16 червня. 22:00. Калінінград. Стадіон Калінград

Суддя: Сандру Річчі (Бразилія).

Орієнтовні склади

Хорватія: Субашич, Врсалько, Чорлука, Ловрен, Стринич, Модрич, Бадель, Ракитич, Ребич, Перишич, Манджукич.

Нігерія: Узохо, Айна, Троост-Еконг, Бапогун, Ідову, Ндіді, Дж. Обі, Обі Мікел, Мозес, Івобі, Іхеначо.

Зазначимо, що календар матчів групового турніру на ЧС-2018 доступний на Чемпіоні.

Також на Чемпіоні можна подивитися заявки усіх збірних-учасниць ЧС-2018.