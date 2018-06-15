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15.06.2018  11:20

Хорватія - Нігерія: анонс матчу чемпіонату світу у групі D

 

16 червня о 22:00 розпочнеться матч турніру у групі D чемпіонату світу-2018 між збірними Хорватії та Нігерії. 

Гра відбудеться у Калінграді.

У цій групі 16 червня також зіграють збірні Аргентини та Ісландії.

Хорватія пробилася на чемпіонат світу завдяки 2-му місцю у групі з Україною та Ісландією, а згодом - перемоги у стикових матчах над Грецією (4:1 та 0:0). 

Нігерія здобула впевнену перемогу у своїй кваліфікаційній групі, залишивши позаду Замбію, Камерун та Алжир.  

Хорватія

Кількість участей у фінальній стадії ЧС: 5

Найвище досягнення: 3-є місце на ЧС-1998. 

Товариські матчі перед ЧС-2018: 24.03. Перу - Хорватія - 2:0, 28.03. Мексика - Хорватія - 0:1, 03.06. Бразилія - Хорватія - 2:0, 08.06. Хорватія - Сенегал - 2:1. 

Нігерія

Кількість участей у фінальній стадії ЧС: 6

Найвище досягнення: вихід в 1/8 фіналу у 1994, 1998 та 2014 роках. 

Товариські матчі перед ЧС-2018: 22.03. Польща - Нігерія - 0:1, 27.03. Нігерія - Сербія - 0:2, 28.05. Нігерія - ДР Конго - 1:1, 02.06. Англія - Нігерія - 2:1, 06.06. Нігерія - Чехія - 0:1.  

Хорватія - Нігерія 

16 червня. 22:00. Калінінград. Стадіон Калінград 

Суддя: Сандру Річчі (Бразилія). 

Орієнтовні склади

Хорватія: Субашич, Врсалько, Чорлука, Ловрен, Стринич, Модрич, Бадель, Ракитич, Ребич, Перишич, Манджукич. 

Нігерія: Узохо, Айна, Троост-Еконг, Бапогун, Ідову, Ндіді, Дж. Обі, Обі Мікел, Мозес, Івобі, Іхеначо. 

Зазначимо, що календар матчів групового турніру на ЧС-2018 доступний на Чемпіоні

Також на Чемпіоні можна подивитися заявки усіх збірних-учасниць ЧС-2018.





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