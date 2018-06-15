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168 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]15.06.2018 11:56
Єгипет - Уругвай: прогноз букмекерів на матч чемпіонату світу у групі А
15 червня о 15:00 відбудеться матч чемпіонату світу у групі А між Єгиптом та Уругваєм.
Спеціалісти букмекерської контори Фаворит вважають південноамериканську команду фаворитом протистояння.
Єгипет - Уругвай
Котирування букмекерів: 9,0 - 4,20 - 1,46
Очні зустрічі: 15.08.06. ТМ. Єгипет - Уругвай - 0:2.
Товариські матчі перед ЧС-2018: 23.03. Єгипет - Португалія - 1:2. 27.03. Єгипет - Греція - 0:1. 25.05. Кувейт - Єгипет - 1:1. 01.06. Єгипет - Колумбія - 0:0. 06.08. Бельгія - Єгипет - 3:0.
Товариські матчі перед ЧС-2018: 23.03. Уругвай - Чехія - 2:0, 26.03. Вельс - Уругвай - 0:1, 08.06. Уругвай - Узбекистан - 3:0.
Нагадаємо, напередодні у групі А збірна Росії розгромила Саудівську Аравії.
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