Хацкевич: Буду переживати за збірну Росії на чемпіонаті світу

Олександр Хацкевич

Головний тренер київського Динамо Олександр Хацкевич буде перейматися за результати російської збірної на Мундіалі.

Про це повідомляє Єврорадіо.

"На нинішньому чемпіонаті фаворити Німеччина, Бразилія, Франція, Аргентина. Але буду переживати і за російську збірну. Правда, передбачити, як далеко вони пройдуть, не можу. На цьому етапі завдання - хоча б вийти з групи. А там, крок за кроком", - сказав тренер.

Нагадаємо, що Хацкевич став найкращим тренером сезону в УПЛ.

Раніше Хацкевич назвав найгострішу проблему для Динамо.