Португалія - Іспанія: прогноз Чемпіона та котирування букмекерів на суперматч чемпіонату світу

15 червня на чемпіонаті світу відбудеться суперпротистояння між збірними Португалії та Іспанії.

Команди зіграють матч о 21:00 на стадіоні Фішт у Сочі.

Суперники та географічні сусіди завжди демонструють високу результативність у товариських матчах, але на великих турнірах грають із невеликою кількістю голів. Ризикну запропонувати ставку тотал менше 1,5 - навіть незважаючи на наявність у складі обох команд гостроатакувальних футболістів, навряд чи вони будуть іти вперед із відкритим забралом.

Тим більше коефіцієнт на цю подію - доволі високий - 2,80.

Португалія - Іспанія

Прогноз Чемпіона: 0:0

Котирування БК Фаворит: 4,05 - 3,25 - 2,10.

Очні зустрічі: 06.09.2003. ТМ. Португалія - Іспанія - 0:3, 20.06.04. Євро-2004. Іспанія - Португалія - 0:1. 29.06.2010. ЧС-2010. Іспанія - Португалія - 1:0. 17.11.2010. ТМ. Португалія - Іспанія - 4:0. 27.06.2012. Євро-2012. 0:0, пен. 2:4.

Товариські матчі перед ЧС-2018: 23.03. Португалія - Єгипет - 2:1, 26.03. Португалія - Нідерланди - 0:3, 28.05. Португалія - Туніс - 2:2, 02.06. Бельгія - Португалія - 0:0, 07.06. Португалія - Алжир - 3:0.

Товариські матчі перед ЧС-2018: 23.03. Німеччина - Іспанія - 1:1, 27.03. Іспанія - Аргентина - 6:1, 03.06. Іспанія - Швейцарія - 1:1, 09.06. Іспанія - Туніс - 1:0.

Нагадаємо, 15 червня у матчі-відкриття чемпіонату світу Росія розгромила Саудівську Аравію.

Зазначимо, що календар матчів групового турніру на ЧС-2018 доступний на Чемпіоні.