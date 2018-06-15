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51 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]15.06.2018 13:57
Єгипетські фани приготували унікальне привітання до дня народження Салаха
|Мохамед Салах
Фанати збірної Єгипет приготували привітання для лідера національної збірної Мохаммеда Салаха, який відзначає 15-го червня 26-й день народження.
Вболівальники виконають на честь форварда Ліверпуля пісню в стартовому матчі ЧС-2018 з командою Уругваю в Єкатеринбурзі.
"Ми все заздалегідь домовилися в Фейсбуці, і під час першого тайму матчу зі збірною Уругваю всі вболівальники будуть 26 хвилин співати вітальну пісню Салаху, адже йому виповнюється 26 років", - розповів єгипетський уболівальник Чаїр Джордж
Також вболівальники намалювали плакат з написом "У нас є сила, дух і Салах", пише ТАСС.
Як відомо, раніше стало відомо, чи зможе Салах зіграти проти Уругваю.
Також була інформація, що Салах зможе зіграти проти збірної Росії.
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