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15.06.2018  13:57

Єгипетські фани приготували унікальне привітання до дня народження Салаха

Мохамед Салах

Фанати збірної Єгипет приготували привітання для лідера національної збірної Мохаммеда Салаха, який відзначає 15-го червня 26-й день народження.

Вболівальники виконають на честь форварда Ліверпуля пісню в стартовому матчі ЧС-2018 з командою Уругваю в Єкатеринбурзі.

"Ми все заздалегідь домовилися в Фейсбуці, і під час першого тайму матчу зі збірною Уругваю всі вболівальники будуть 26 хвилин співати вітальну пісню Салаху, адже йому виповнюється 26 років", - розповів єгипетський уболівальник Чаїр Джордж

Також вболівальники намалювали плакат з написом "У нас є сила, дух і Салах", пише ТАСС.

Як відомо, раніше стало відомо, чи зможе Салах зіграти проти Уругваю.

Також була інформація, що Салах зможе зіграти проти збірної Росії.





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