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227 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]15.06.2018 14:03
Єгипет - Уругвай: стартові склади команд на матч ЧС-2018
Стали відомі стартові склади збірних Єгипту та Уругваю на матч першого туру чемпіонату світу.
Відзначимо, що у старті єгиптян відсутній Мохамед Салах.
🇪🇬🆚🇺🇾 #EGYURU #ЧМ2018— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 15 червня 2018 р.
Представляем стартовые составы команд! pic.twitter.com/qORaVC0RdM
Єгипет: Ель-Шенаві, Габр, Абдель-Шафі, Фатхі, Хегазі, Ель-Ненні, Хамед, Ель-Саід, Уарда, Трезеге, Мохсен
Уругвай: Муслера, Хіменес, Касерес, Варела, Годін, Нандес, Бентанкур, Весіно, де Арраскаета, Суарес, Кавани.
Матч розпочнеться о 15:00.
Раніше повідомлялося, що єгипетські фани приготували унікальне привітання до дня народження Салаха.
Також була інформація, де можна дивитися матч.
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