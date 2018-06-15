Єгипет - Уругвай: стартові склади команд на матч ЧС-2018

Стали відомі стартові склади збірних Єгипту та Уругваю на матч першого туру чемпіонату світу.

Відзначимо, що у старті єгиптян відсутній Мохамед Салах.

Єгипет: Ель-Шенаві, Габр, Абдель-Шафі, Фатхі, Хегазі, Ель-Ненні, Хамед, Ель-Саід, Уарда, Трезеге, Мохсен

Уругвай: Муслера, Хіменес, Касерес, Варела, Годін, Нандес, Бентанкур, Весіно, де Арраскаета, Суарес, Кавани.

Матч розпочнеться о 15:00.

Раніше повідомлялося, що єгипетські фани приготували унікальне привітання до дня народження Салаха.

Також була інформація, де можна дивитися матч.